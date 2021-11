Referat So funktioniert der VAR: Die Bazenheider Supporter bekamen einen Einblick in die Tätigkeit des Videoschiedsrichters Der in Bronschhofen wohnhafte Reto Osterwalder ist Geschäftsführer der NEP Switzerland AG. Das Unternehmen mit Sitz in Volketswil ZH produziert seit 2009 im Auftrag des Schweizer Fernsehens alle Spiele der Super League und der Challenge League. Seit 2019 ist der Videoschiedsrichter (VAR) Bestandteil der Produktion.

Hans «Hase» Stadler, rechts, bedankt sich bei Referent Reto Osterwalder in flüssiger Form für die interessanten Ausführungen. Bild: Beat Lanzendorfer

Alain Sutter und Hausi Leutenegger waren schon da – zuletzt Matthias Hüppi. Den Bazenheider Supportern gelingt es als Ergänzung zur Hauptversammlung immer wieder, Persönlichkeiten mit einem spannenden Werdegang für ein Referat zu gewinnen. Am Montagabend war es Reto Osterwalder, der zum Thema Videoschiedsrichter (VAR) informierte.

Der 60-Jährige mit Wohnsitz Bronschhofen ist Geschäftsführer der Schweizer Niederlassung der weltweit tätigen Firma NEP Group. Mit ihren über 4000 Mitarbeitenden realisiert sie Fernsehproduktionen in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Kunst.

Darunter zählen in den USA der Superbowl oder bedeutende Golfturniere. In der Schweiz sind es das Open Air St.Gallen, die Konzertreihe Moon and Stars in Locarno und viele andere. Hinzu kommt seit dem Jahr 2009 die Produktion aller Spiele der Super League und Challenge League im Auftrag des Schweizer Fernsehens. Nach der gewonnenen Ausschreibung der Swiss Football League ist seit 2019 auch die Realisierung des VAR Bestandteil der Produktion.

Ein Ostschweizer Paradebeispiel

Nach einem passenden Beispiel, wie der VAR funktioniert, brauchte der Referent nicht lange zu suchen. Dazu brachte er jene Sequenzen mit, auf denen der Siegtreffer und die vorangegangenen Szenen des Spiels vom 17. Oktober zwischen St.Gallen und Servette zu sehen sind. Nach der neuerlichen Konsultation der Ereignisse waren sich die Anwesenden weiterhin nicht einig: Foul oder kein Foul.

Der Schiedsrichter hat die Intervention des St.Gallers Ousmane Diakité am Genfer Alex Schalk als nicht foulwürdig taxiert und den Treffer zum 2:1 anerkannt. Seine Vorgesetzten waren im Nachgang anderer Meinung und versetzten den Unparteiischen vorerst in die Challenge League.

Der Aufwand, der die Überprüfung solcher Szenen ermöglicht, ist enorm. Dazu Reto Osterwalder: «Bei einem Super-League-Spiel stehen extra dafür acht Kameras im Stadion.» Dafür benötigt es rund 25 Mitarbeitende. Kameraleute, Techniker, Regisseur und weitere. Dank der hoch entwickelten Technik kommt das Bild mit einer maximalen Verzögerung von 0,2 Sekunden im VAR-Center in Volketswil an.

Der VAR kann den Schiedsrichter aber nur bei einem klaren und offensichtlichen Fehler unterstützen. Dabei kommen die vier VAR-Prinzipien zur Anwendung: Vergehen, die einem Tor vorausgingen; Vergehen, die einem Penalty vorausgingen; Vorfälle im Zusammenhang mit direkten Platzverweisen; und wenn der Schiedsrichter einem falschen Spieler die gelbe oder rote Karte zeigt.

Sämtliche Aktionen werden erfasst

Nebst der Tätigkeit des VAR wird jede Aktion auf dem Spielfeld erfasst. Es sei technisch so aufgebaut, dass alle Szenen in kürzester Zeit nochmals abgerufen werden können. Dies sei speziell im Zusammenhang mit den gefallenen Toren hilfreich. Dazu sagt Osterwalder:

Reto Osterwalder, Geschäftsführer NEP Switzerland AG. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir sind in der Lage, die Höhepunkte schon kurz nach Spielschluss in einem Clip zur Verfügung zu stellen.»

Allein für die Datenerfassung stehen im VAR-Center 24 Arbeitsplätze zur Verfügung. Osterwalder weiter: «Die Aufgabe von mir und meinem Team ist es, die technische Dienstleistung zu liefern, auf die Entscheidung des Schiedsrichters haben wir keinen Einfluss, das ist auch gut so.» Und abschliessend: «Letztendlich ist es der Schiedsrichter, der auf dem Platz entscheidet, der VAR kann lediglich Tipps geben.»

Die Wurzeln in Bazenheid und Gähwil

Reto Osterwalder ist in Wil aufgewachsen, hat seine Wurzeln aber im Toggenburg. Seine Grossmutter stammte aus Gähwil, sein Vater war der bekannte Bazenheider Ballonfahrer Silvan Osterwalder. Deshalb handelt der erste von Reto Osterwalder realisierte Film auch vom Bazenheider Ballonpionier Eduard Spelterini. Dadurch sei er durch das Lokalfernsehen Wil erstmals in Kontakt mit dem Fernsehen gekommen, erzählte er.

Als prägend bezeichnet Osterwalder die 18 Jahre als Projektleiter bei der Kirchberger Syma-System AG. Firmengründer Marcel Strässle sei ein Visionär gewesen, der als Messebauer 1989 die Infrastruktur für den Eurovision Song Contest in Lausanne bereitstellen durfte, weil im Jahr zuvor Celine Dion den ersten Platz für die Schweiz holte.

Nachdem sich Reto Osterwalder im Jahr 2006 selbstständig machte und eigene Fernsehproduktionen realisierte, verkaufte er sein Geschäft drei Jahre später an ein schwedisches Unternehmen. Einige Jahre später wurde dieses von der amerikanischen NEP Group übernommen. Reto Osterwalder ist als heutiger Geschäftsführer der NEP Switzerland AG immer dabeigeblieben.

Zwei Wechsel im Vorstand

Präsident Karl «Kari» Stadler und Aktuar Norbert Maurer hatten schon im Vorfeld der vorgängig durchgeführten Hauptversammlung des Supportervereins des FC Bazenheid ihren Rücktritt angekündigt. Sie gehörten seit 1998 dem Vorstand an, Stadler war seit 2011 Präsident. Er konnte durch Adrian Bernet, den langjährigen Spieler der 1. Mannschaft, ersetzt werden.

Karl «Kari» Stadler (Mitte), ehrte Gojko Lazendic (links) und Heinz Müller für ihren langjährigen Einsatz im Schiedsrichterwesen. Bild: Beat Lanzendorfer

Für Maurer übernimmt Angela Holenstein, nebst Andrea Lüthi nun die zweite Frau im Gremium. Der Vorstand wird von Hans «Hase» Stadler komplettiert. Den Ehrenpreis der Supporter erhielten Gojko Lazendic und Heinz Müller. Während Lazendic seit vierzig Jahren als Schiedsrichter auf dem Platz steht, pfeift Müller sogar schon während eines halben Jahrhunderts.