Reden statt schreiben Die Gemeinde Kirchberg geht neue Wege und möchte mit Sprechstunden die Bevölkerung zum Thema «Ausscheidung der Gewässerräume» sensibilisieren Die Zeit drängt: Bis in vier Jahren sollen in allen Gemeinden des Kantons die Gewässerräume festgelegt sein. Kirchberg präsentierte am Donnerstag erste Ergebnisse. Nun soll die Bevölkerung in den Prozess eingebunden werden.

Die Ausscheidung der Gewässerräume wird in den kommenden Jahren viel Arbeit benötigen und Zeit beanspruchen. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Gemeinde Kirchberg möchte die Bevölkerung bei der «Ausscheidung der Gewässerräume» mit ins Boot holen. Mit einem Informationsabend und drei so genannten «Sprechstunden» sollen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie weitere Interessierte mit dem Thema vertraut gemacht werden.

Kanton und Gemeinde in der Pflicht

Mit der Revision des Gewässerschutzgesetzes und der Gewässerschutzverordnung im Jahre 2011 stehen die Kantone in der Pflicht, den Gewässerraum festzulegen. Gemäss dem am 1. Oktober 2017 in Kraft getretenen Planungs- und Baugesetz hat die Umsetzung bis spätestens im Jahre 2027 zu erfolgen.

Im Kanton St.Gallen obliegt diese Aufgabe den Gemeinden. Deshalb beauftragte Kirchberg im Frühjahr 2022 die NRP Ingenieure AG, Winterthur, die Ausscheidung der Gewässerräume auf dem Gebiet der Gemeinde vorzubereiten. Die vorläufigen Ergebnisse präsentierten am Donnerstagabend Nicola Lutz vom zuständigen Ingenieurbüro und Gemeinderat Josef Meier.

Was bezweckt der Gewässerraum

Ein Gewässerraum soll die natürlichen Funktionen des Gewässers gewährleisten. Er dient auch dem Hochwasserschutz und regelt die Wassernutzung. Wichtig in diesem Zusammenhang: Die Gewässerschutzverordnung regelt nicht nur die Breite des Gewässerraums, sondern auch die sich im Gewässerraum befindlichen zulässigen baulichen und nicht-baulichen Nutzungen. Hierzu zählt auch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Nicht umsonst sprach Gemeinderat Josef Meier bei der Ausscheidung der Gewässerräume von möglichen Eingriffen in persönliches Eigentum.

Ebenfalls wissenswert: Im ausgeschiedenen Gewässerraum dürfen keine neuen Bauten und Anlagen erstellt werden. Bereits bestehende, rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen innerhalb des Gewässerraums hätten aber gemäss Nicola Lutz eine sogenannte Bestandesgarantie.

Und was besonders die Landwirtschaft interessiert: Innerhalb des Gewässerraums ist nur eine extensive Bodennutzung erlaubt. Damit soll auf die natürliche Entwicklung des Landes geachtet werden. Wohl auch deshalb waren viele Landwirte an der Informationsveranstaltung.

Bevölkerung wird in den Prozess eingebunden

Der Gemeinderat ist sich der Tragweite der Ausscheidung der Gewässerräume bewusst und bietet deshalb Informationstage an. Am Dienstag, 22. August, Freitag, 25. August, sowie Freitag, 1. September – jeweils von 14 bis 17 Uhr – können sich betroffene Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer gegen Voranmeldung im Gemeindehaus informieren. An besagten Daten werden auch die Pläne der betreffenden Gebiete aufliegen.

Für den am Donnerstag anwesenden Gemeindepräsidenten Roman Habrik geht es mit diesen «Sprechstunden» darum, unnötigen Briefverkehr zu vermeiden und im Gespräch für das Thema «Ausscheidung des Gewässerräume» zu sensibilisieren. Eigentümerinnen oder Eigentürmer, auf deren Land oder in deren Umfeld ein Bach fliesst, sollten sich an den Informationstagen mit den möglichen Auswirkungen auf ihrem Grundbesitz informieren. Das Mitwirkungsverfahren läuft ab Montag, 21. August, bis Dienstag, 19. September.