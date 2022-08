Reaktionen «Schikane», «Mega Pfui» oder «Vor Gesetz sind alle gleich»: Die Leserschaft diskutiert heiss über die verzeigten, traktorfahrenden Abschlussklässler in Nesslau Jedes Jahr fährt die Abschlussklasse der Oberstufe in Nesslau mit geschmückten Traktoren zum Schulhaus und feiert den letzten Schultag. In diesem Jahr aber schaltete die Schulleitung die Polizei ein. Ein Teil der Leserschaft ist darüber empört, der andere Teil auf der Seite der Schulleitung und Polizei.

Geranien schmücken ein Plakat, mit dem ein Abschlussklässler am letzten Schultag zur Oberstufe fahren wollte. Bild: PD

Wie jedes Jahr und viele Schülerinnen und Schüler vor ihnen schmückte die Abschlussklasse des Oberstufenzentrums Büelen in Nesslau am letzten Schultag ihre Traktoren mit Blumen, Fähnchen und Plakaten. Mit Glocken im Gepäck wollten die Jugendlichen das Ende ihrer obligatorischen Schulzeit ausläuten – eine Tradition im Toggenburger Dorf.

In diesem Jahr kam dem Vorhaben aber die Polizei zuvor – eingeschaltet von der Schulleitung. Dies, weil es in den Jahren davor gemäss dem Oberstufenzentrum Büelen «immer wieder zu brenzligen Situationen mit landwirtschaftlichen Gefährten» gekommen sei. Vor dem letzten Schultag wurde die Abschlussklasse deshalb darum gebeten, auf die Traktoren-Karawane zu verzichten – und mehrfach auf die Polizeikontrolle hingewiesen.

Zehn Traktoren waren am letzten Schultag der Abschlussklasse geschmückt in Nesslau unterwegs. Vier Fahrer wurden von der Polizei verzeigt. Bild: PD

Am 7. Juli gegen 7 Uhr morgens machten sich die Jugendlichen dennoch mit geschmückten Traktoren auf den Weg. Doch noch bevor sie das Schulhaus erreichen konnten, zog die Kantonspolizei St.Gallen einige von ihnen aus dem Verkehr und machte Anzeigen wegen nicht landwirtschaftlicher Fahrten.

Emotionale Reaktionen auf diese Nachricht liessen auf Facebook und in unserer Kommentarspalte so denn nicht auf sich warten. Zunächst waren sich alle einig: Die Schulleitung solle sich schämen, eine solch harmlose Tradition zu zerstören und die Jugendlichen wie Schwerverbrecher zu behandeln! So schreibt ein Leser:

«Wir werden immer bescheuerter. Wem tut man weh damit, dass die Kinder das am letzten Schultag machen? Komplett überreagiert. Schande über die Schulleitung und die Polizei.»

Fragen, weshalb die Polizei mit knappen Personal solche Bagatellen anzeigt

Von «Schildbürgerstreich» und «Bünzlitum» ist die Rede. «Derjenigen Person aus der Schulleitung, die die Schikane für die Jugendlichen ausgelöst hat, gehört ein mega, mega Pfui!», regt sich ein anderer Leser auf. Viele stimmen in den Kanon ein: Da wollten ein paar Erwachsene den Jugendlichen einfach die Freude vermiesen – und das auch noch mit Steuergeldern. So fragt ein Leser zynisch:

«Habe ich das richtig gelesen? Sechs Polizisten mit zwei Einsatzfahrzeugen für so eine kleine Bagatelle?»

Es sei doch erst kürzlich zu lesen gewesen, dass die Kantonspolizei St.Gallen wegen fehlenden Personals Polizeistationen vorübergehend schliessen musste. «Einen krasseren Widerspruch zu dieser Schikane-Kontrolle gibt es ja wohl kaum!», findet er.

Traktorentreffen sollen demnach auch verboten sein?

Daneben gibt es aber auch Stimmen, welche die Polizeikontrolle gutheissen. «Meint ihr, man könne am letzten Schultag alles machen, was verboten ist?», fragt eine Leserin. Vor dem Gesetz seien nun mal alle gleich.

«Sinnloses Rumfahren mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist halt nicht erlaubt.»

Trotz einigem Zuspruch von anderen Kommentatorinnen und Kommentatoren lässt die Antwort vom gegensätzlichen Lager nicht auf sich warten: Dürften jetzt auch keine Traktoren mehr an Hochzeiten Spalier stehen, keine Fastnachtswaggons auf landwirtschaftlichen Gefährten unterwegs sein, keine Traktorentreffen mehr stattfinden?

Ob die Schulleitung richtig gehandelt hat oder nicht, darüber herrscht lange Uneinigkeit, bis die Pro-Seite ein Argument vorbringt, dem wohl niemand mehr widersprechen kann:

«Die Schüler wurden darüber informiert. Hätte es einen Unfall gegeben, wäre es noch doofer.»

Weshalb das Oberstufenzentrum Büelen jedoch einen jener Jugendlichen, der von der Polizei eine Busse erhalten hatte, anfragte, ob er die Grilladen für die Abschlussfeierlichkeiten auf seinem Traktoranhänger transportieren könne, das entzieht sich sowohl dem Verständnis der Pro- als auch Kontra-Seite.