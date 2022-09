Raumnot Gemeinde Mosnang prüft Petition wegen Parkplatznot in Libingen: «Es gilt, möglichst viele Parkplätze zu erhalten oder zu schaffen» Ein Bewohner von Libingen hat eine Petition mit 400 Unterzeichnenden bei der Gemeinde Mosnang eingereicht. Er will das Parkplatzproblem im Dorf bekämpfen. Der Gemeinderat sagt, das Problem sei bekannt – und habe mehrere Ursachen.

Im Dorf Libingen hat es regelmässig zu wenig Parkplätze. Bild: PD

Josef Brand und rund 400 Unterzeichnende finden, dass es im Dorf Libingen zu wenig Parkplätze hat. So viele Menschen aus der Bevölkerung konnte Brand nämlich für seine Petition gewinnen, welche sich gegen die «notorische Parkplatznot im Dorf» wehren will. Am vergangenen Freitag hat er die Petition der Gemeinde Mosnang zugesandt.

Josef Brand hat eine Petition gestartet, um gegen das Parkplatzproblem in Libingen vorzugehen. Bild: PD

Was ist passiert? Im Dorfkern hat es 20 Parkplätze, die jedoch regelmässig zugeparkt sind. Mehr noch, an den Wochenenden, wenn viel los ist im Dorf, parkieren auch mehrere Autos am Strassenrand. «Das ist jedoch ein Sicherheitsproblem, da in einem Notfall oder bei einem Brand niemand mehr durchkäme», sagt Brand.

Ausserdem soll die Parzelle Nr. 2150, auf der sich die Parkplätze befinden, bald an Privatinvestoren verkauft werden. Brand bangt um den Verlust der Parkplätze, oder einem Teil davon – in der Petition fordert er deshalb die vollumfängliche Erhaltung oder den Ersatz aller 20 Parkplätze.

Gemeinde hat Petition erhalten und analysiert sie nun

Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang. Bild: PD

Und was unternimmt nun die Gemeinde Mosnang? Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang, sagt auf Anfrage:

«Wir haben die Petition erhalten. Nun werden wir diese analysieren und dann über die geforderten Anliegen beraten.»

Er fügt an: «Dem Gemeinderat ist bekannt, dass für einige Libingerinnen und Libinger ein Parkplatzproblem besteht.»

Parkplatzsituation durch Bauarbeit eingeschränkt

Truniger beschwichtigt aber auch: Denn in den vergangenen Monaten seien insbesondere durch die Bautätigkeit am neuen Schulhaus sowie private Bauvorhaben in der Schäfliwiese diverse Parkmöglichkeiten versperrt gewesen.

Doch einerseits stünden die öffentlichen Parkplätze beim Mehrzweckgebäude nach den Bauarbeiten des Schulhauses wieder zur Verfügung. «Andererseits versuchen wir den rechtskräftigen Überbauungsplan – von welchem die erwähnte Fläche betroffen ist – im Interesse der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen», sagt Truniger.

Beim Grundstück Nr. 2150 stünde zudem nur ein Teilverkauf zur Debatte, welcher mit dem rechtskräftigen Überbauungsplan übereinstimme. Truniger sagt:

«Das beabsichtige Vorhaben tangiert die bestehende Parkfläche praktisch nicht.»

Parkplätze sollen erhalten und ausgebaut werden

Die Parkplatzdebatte ist nicht neu: In den vergangenen eineinhalb Jahren hat der Mosnanger Gemeinderat zwei Grobstudien zur Realisierung einer Tiefgarage in Libingen erstellen lassen. «Beide werden bis auf weiteres nicht weiterverfolgt, denn die Tiefgarage stünde in einem unverhältnismässigen Kosten-/Nutzenverhältnis», sagt Truniger.

Ausserdem gehört das Dorf Libingen zum Bundesinventar schützenswerter Ortsbilder von nationaler Bedeutung, deshalb habe man mit möglicher Gestaltungsvorschriften rechnen müssen. Truniger sagt aber, im Überbauungsplan sei vorgesehen, die vorhandene Parkfläche neu zu gestalten:

«Im Rahmen dieser Arbeiten gilt es, möglichst viele öffentliche Parkplätze – wenn möglich mit Einbezug angrenzender Flächen – zu erhalten respektive zu schaffen.»