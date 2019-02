Raubüberfall auf Tankstellenshop in Wattwil – Passanten halten mutmassliche Täter an Am Mittwochmorgen ist der St.Galler Kantonspolizei ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle in Wattwil gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten Passanten zwei Verdächtige bereits gestellt. Daniel Walt

Immer wieder muss die Polizei wegen Überfällen auf Tankstellenshops ausrücken. (Symbolbild: Nana Do Carmo)

Grosseinsatz der St.Galler Kantonspolizei in Wattwil: Am Mittwochmorgen wurde ein Tankstellenshop überfallen, wie Mediensprecher Florian Schneider auf Anfrage bestätigt. «Wir erhielten um 8.50 Uhr die Meldung, dass zwei Maskierte mit einer Waffe den Tankstellenshop überfallen haben», so Schneider.

Laut Florian Schneider verfolgten Augenzeugen die zwei mutmasslichen Täter und konnten sie anhalten. Mittlerweile befinden sich die Verdächtigen in Polizeigewahrsam. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter beim Überfall keine Beute.

Florian Schneider bezeichnet das Eingreifen der Passanten als «mutig». «Im konkreten Fall ist alles gut ausgegangen, und wir sind natürlich froh, dass die beiden Verdächtigen so schnell angehalten werden konnten», sagt er. Gleichzeitig rate die Polizei aber grundsätzlich davon ab, den Helden zu spielen und in solchen Situationen einzugreifen.