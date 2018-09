Ramona Forchini will an der Mountainbike-WM unter die ersten 15 fahren An der Heim-WM strebt Mountainbikerin Ramona Forchini eine Klassierung unter den besten Fünfzehn an. Eine hohe, aber aufgrund des Saisonverlaufs nicht unrealistische Zielsetzung. Urs Huwyler

Ramona Forchini, hier an der diesjährigen Europameisterschaft, nimmt an ihrer ersten Elite-WM teil. (Bild: Urs Huwilyer)

Die WM-Hauptprobe in Muttenz fiel für die Wattwilerin Ramona Forchini resultatmässig wenig berauschend aus. Obwohl die Mehrheit der Podestplatz-Kandidatinnen fehlte, wurde es nur Rang elf mit über drei Minuten Rückstand auf Siegerin Erin Huck (USA). «Kein Problem», gibt die EM-Neunte Entwarnung. «Ich habe das Rennen als Abschluss eines intensiven Trainingsblocks bestritten. Das Ergebnis war sekundär, die Form passt.»

In den Tagen bis zum samstäglichen WM-Spektakel in der Lenzerheide mit der zum Bazenheider Micarna-Team gehörenden Titelverteidigerin Jolanda Neff ist Erholung angesagt. «Das Kribbeln und die Nervosität steigen und dürften am Freitag so richtig einsetzen», vermutet die Aufsteigerin des Jahres. Noch Ende der Saison 2017 wusste sie nicht, wie es sportlich weitergehen soll, nun gehört sie zu den Eckpfeilern des Schweizer Teams.

«Jede führt für sich»

Wobei der Ausdruck «Team» während des rund 90 Minuten dauernden Rennens keine Bedeutung hat. «Im Gegensatz zu den Strassenfahrern gibt es keine Taktik. Jede fährt für sich, versucht die eigene Chance zu nützen und muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Denkbar, dass vorne Jolanda führt und in der Verfolgergruppe eine Schweizerin für Tempo sorgt», erklärt Ramona Forchini. Deshalb bestreite sie auf der Strasse vor allem Zeitfahren, «weil ich für meine Leistung verantwortlich bin, zeigen kann, was ich drauf habe».

Ramona Forchini hofft, in der Lenzerheide in die ersten 15 fahren zu können. (Bild: Urs Huwilyer)

Was aber hat die Wattwilerin drauf? «Mein Ziel ist eine Top 15-Klassierung. Sollte ich dies nicht schaffen, wäre es eine Enttäuschung. Die Weltcup-Resultate zeigen, dass es möglich sein müsste. In La Bresse lag ich bis zum Defekt auf Rang acht. Das stimmt mich zuversichtlich.» Würde es ein einstelliger Platz, wäre dies für Ramona Forchini etwa so wie für Jolanda Neff eine Medaille.

«Mir gefällt der Parcours, aber es kann viel passieren»

Die Strecke in der Lenzerheide kennt sie von den Weltcup-Starts der letzten Jahre und den Trainingstagen mit dem Nationalkader. «Mir gefällt der Parcours. Es gibt einen langen Aufstieg und Passagen über Wurzeln, Steine und mit Sprüngen. Aber es kann wegen Material-Problemen oder Stürzen viel passieren», weiss die 24-jährige Toggenburgerin vor ihrer ersten Elite-WM aus Erfahrung.

Erst nach dem Rennen beantworten lässt sich die Frage, ob die Heim-WM ein Vor- oder Nachteil war, motivierte oder blockierte. «Die Anspannung wird einiges höher sein, als wenn die WM irgendwo im Ausland stattfände. Auf der Lenzerheide trifft der Ausdruck ‹Heim-WM› tatsächlich zu, weil ich viele Leute kennen werde, das Interesse, aber auch die Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit gross sein wird.»

Bike-Sportgruppen kämpfen um Sponsoren

Weltmeisterschaften, gleich in welcher Sportart, öffnen den Erfolgreichen meist Türen. Sei es auf der Suche nach einem neuen Team oder interessierten Geldgebern. Bei den Bikern verhält sich dies offensichtlich anders. Es dürften höchstens vereinzelt Fahrerinnen lukrative(re) Angebote erhalten, weil sich kaum Sponsoren im grösseren Stil engagieren. «Wieso dem so ist? Keine Ahnung. Dabei boomt der Bike-Sport und die Schweiz ist weltweit die Nummer eins. Zudem trainieren wir meistens auf der Strasse», wundert sich Ramona Forchini.

Sie muss sich deswegen keine Gedanken machen. Bei ihr werden sich unabhängig des Resultats kaum Veränderungen ergeben. Die ambitionierte Aussenseiterin darf am kommenden Samstag um 12.30 Uhr (live auf SRF2) unbelastet an den Start gehen, kann bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio bei der Sportgruppe JB Brunex-Felt bleiben und weiss: Der Traum von der Olympia-Teilnahme lebt nach der Heim-WM weiter. Ob auf Position acht oder fünfzehn.