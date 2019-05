Raiffeisenbank Obertoggenburg: Erstmals übersteigt der Gewinn die Millionen-Franken-Grenze Eine Dividende von drei Prozent, erstmaliges Überschreiten der Millionengrenze beim Gewinn und «volles Haus» prägten die GV der Raiffeisenbank Obertoggenburg. Adi Lippuner

Markus Hobi, Präsident des Verwaltungsrats, flankiert von seiner Vorstandskollegin und den -kollegen, führt durch die Generalversammlung der Raiffeisenbank Obertoggenburg. (Bild: Adi Lippuner)

Bereits eine Stunde vor Versammlungsbeginn strömten am Freitagabend 842 Genossenschafter und eine stattliche Zahl Gäste in die Tennishalle in Unterwasser. Empfangen wurde die Raiffeisen-«Familie», wie sie Verwaltungsratspräsident Markus Hobi nannte, vom gesamten Team der Regionalbank. Zu Blasmusikklängen, gespielt von der Musikgemeinschaft Alt St. Johann-Stein unter der Leitung von Edi Hehli, konnte ein Platz an den festlich gedeckten Tischen ausgesucht werden.

Letztmals berichtete Ernst Zwingli als Vorsitzender der Geschäftsleitung über die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres. Er hat, per 1. April, die Leitung der Raiffeisenbank Obertoggenburg nach 33 Jahren an seinen Nachfolger, Thomas Bleiker, übergeben. Die Kundeneinlagen konnten um 2,3 Prozent, auf 505,2 Millionen Franken gesteigert werden. Im Hypothekargeschäft wurde eine Zunahme von 5,4 Prozent auf 558,9 Franken verzeichnet. Die Bilanzsumme liegt bei 654 Millionen Franken und erstmals überschritt der Jahresgewinn mit 1,05 Millionen Franken die magische Grenze der siebenstelligen Zahl. Die Verzinsung der Anteilscheine bleibt bei drei Prozent.

Mehr Mitglieder als Einwohner

Markus Hobi betonte, dass die Raiffeisen-«Familie» erstmals mehr Mitglieder habe, als es Einwohner im Einzugsgebiet der Regionalbank gebe. Möglich mache dies die Tatsache, dass auch Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Obertoggenburgs der Bank ihr Vertrauen schenken. Zum wirtschaftlichen Umfeld war zu hören: «2018 war für die Raiffeisen-‹Familie› Schweiz ein turbulentes Jahr. Die Konsequenzen aus gemachten Fehlern wurden und werden immer noch gezogen.» Die Führungsetage sei vollständig umgepflügt worden und nun gelte es, das Feld gemeinsam zu pflegen, von Unkraut frei zu halten, um künftig gute Ernten einbringen zu können.



Die aktuelle Entwicklung, vor allem mit Blick auf die sehr tiefen Zinsen, sieht Markus Hobi kritisch. «Vor allem, wenn aus spekulativen Überlegungen, und nicht um langfristig zu investieren, gebaut wird. Erste Anzeichen sind der Anstieg des Leerwohnungsbestandes. Hier tragen auch die Banken eine grosse Verantwortung.» Für die Zukunft wünscht sich der Präsident des Verwaltungsrats: «Bleiben wir am Boden, bleiben wir verbunden mit der Scholle und verlieren wir die Bodenhaftung nicht.»

Familienfest mit Höhepunkten

Nach dem offiziellen Teil durfte die Raiffeisen-«Familie» den Abend bei Speis und Trank, aber auch musikalischer und humorvoller Unterhaltung geniessen. Das Churfirstenchörli, Leitung Katja Bürgler-Zimmermann, erfreute mit Darbietungen und der Comedian, Fabian Unteregger, auch bekannt als Dr. Unteregger und einer der erfolgreichsten Kabarettisten des Landes, zog das Publikum in seinen Bann.

Fabian Unteregger hat tatsächlich Medizin studiert und gehört aktuell zu den erfolgreichsten Kabarettisten des Landes. Seine Parodien, beispielsweise von Politikern, sind eines von Untereggers Markenzeichen.