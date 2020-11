Raiffeisenbank mit neuem Leiter für Geschäftsstelle Alt St. Johann Nicolas Stäger wird Nachfolger von Mirjam Lang bei der Raiffeisenbank Obertoggenburg. Der Wechsel erfolgt am ersten Dezember.

Nicolas Stäger löst Mirjam Lang auf Anfang Dezember als Geschäftsstellenleiter der Raiffeisenbank in Alt St. Johann ab. (Bild: PD)

(mkn/pd) Nicolas Stäger übernimmt die Leitung der Geschäftsstelle Alt St. Johann der Raiffeisenbank Obertoggenburg von Mirjam Lang. Diese wird im Dezember Mutter und wird im Frühjahr 2021 ihre Arbeit in Alt St. Johann in einem Teilzeitpensum wieder aufnehmen. Das teilt die Bank heute Donnerstag mit.

Mirjam Lang werde den Kundinnen und Kunden dann wieder in gewohnter Manier beratend zur Seite stehen und als Stellvertreterin des neuen Geschäftsstellenleiters tätig. Nicolas Stäger werde am ersten Dezember die Leitung der Geschäftsstelle Alt St. Johann übernehmen und neu Mitglied des Kaders sein.

Der neue Leiter ist in Wildhaus aufgewachsen

Der 23-jährige Bankfachmann sei für diese Aufgabe bestens gewappnet und freue sich auf die Herausforderung, heisst es weiter.

«Zusammen mit meinem dynamischen und motivierten Team ist es mir ein Anliegen, den Kundinnen und Kunden wie bisher eine hohe Dienstleistungsqualität zu bieten.»

Nicolas Stäger habe seine Ausbildung bei der Raiffeisenbank Obertoggenburg absolviert und sich danach stetig weitergebildet. Derzeit besuche er eine berufsbegleitende Weiterbildung zum diplomierten Bankwirtschafter HF.

Aufgewachsen in Wildhaus, wohnt Nicolas Stäger seit Anfang Jahr in Ebnat-Kappel und ist im Vereinsleben, im Handballclub Büelen Nesslau sowie im FC Thurbord, aktiv. Verwaltungsrat und Belegschaft danken Mirjam Lang herzlich für ihren engagierten Einsatz als Geschäftsstellenleiterin in den vergangenen Jahren und gratulieren Nicolas Stäger zu diesem Karriereschritt, heisst es zum Schluss.