Raiffeisenbank belohnt Genossenschafter für die Stimmabgabe und löst so 100'000 Franken für die Gastronomie aus Die Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil zeigt sich grosszügig: Sie verschickt Gutscheine an die Genossenschafter, die an der schriftlich durchgeführten Versammlung teilgenommen haben. Damit unterstützt sie die lokale Gastronomie.

Christoph Brunner, Präsident des Verwaltungsrats, und Roland Klotz, Vorsitzender der Bankleitung (von links). Bild: PD

(pd) Alle Mitglieder der Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil, die ihr Wahlrecht wahrgenommen haben, erhalten als Dank für die Stimmabgabe einen Gutschein von 35 Franken zugeschickt. Diese können in den Restaurants im Geschäftskreis der Raiffeisenbank eingelöst werden.

Der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank hatte auf Grund des Versammlungsverbotes wegen der Coronakrise entschieden, die geplante Generalversammlung abzusagen und eine schriftliche Abstimmung gemäss der Verordnung des Bundesrates durchzuführen.

Sämtliche Mitglieder der Bank waren eingeladen, ihre Stimmen zu den einzelnen Geschäften bis zum 19.Juni schriftlich abzugeben, und erhalten den eingangs erwähnten Gutschein. So werden die von der Pandemie stark betroffenen Gastronomiebetriebe mit über 100'000 Franken unterstützt. Die Raiffeisenbank zeige damit ihre Verbundenheit und die regionale Verankerung, heisst es in einem Schreiben der Bank.

Mehr Mitglieder nutzten das schriftliche Abstimmen

Allen Anträgen des Verwaltungsrates wurde stattgegeben. Das sei erfreulich, steht in der Mitteilung. Die Traktanden über die Genehmigung der Bilanz- und Erfolgsrechnung, der Verzinsung der Anteilscheine zu 2,25 Prozent und der Entlastung der Organe wurden mit überwältigendem Mehr gutgeheissen.

Ebenso wurde die beantragte Statutenänderung mit 88,5 Prozent der Stimmen angenommen. Erforderlich war ein qualifiziertes Mehr von Zweidrittel der abgegebenen Stimmen. Die Änderungen beinhalten sowohl die Aufnahme einer Präambel in die Statuten als auch Bestimmungen bezüglich der Wahl des Vertreters der Raiffeisenbank bei der Generalversammlung von Raiffeisen Schweiz, die Verankerung des Antrags- und Traktandierungsrechts sowie die Möglichkeit von Blankoausleihungen.

Die Auszählung der Stimmen erfolgte am 23.Juni. Der Verwaltungsrat bestätigte in der Folge das Resultat. Rund 45 Prozent mehr Mitglieder als an einer ordentlichen Generalversammlung setzten sich mit den Geschäften ihrer Raiffeisenbank auseinander und nutzten die Gelegenheit zur schriftlichen Stimmabgabe.

Laut der Bank unterstreicht dies, dass die Mitglieder auch in der heutigen Zeit am Geschäftsgang der Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil interessiert sind. Der Verwaltungsrat und die Bankleitung danken allen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern für die Teilnahme an der Urabstimmung.

Die Verantwortlichen der Raiffeisenbank freuen sich, wenn im nächsten Jahr hoffentlich wieder eine traditionelle Generalversammlung durchgeführt werden kann. So könne der Raiffeisengedanke auch in Zukunft weiter gepflegt werden, heisst es.

Hinweis Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind unter www.raiffeisen.ch/flawil zu finden.