Raiffeisen-Jugendwettbewerb: Knappe Entscheidungen und verdiente Sieger «Musik bewegt» − Unter diesem Motto stand der diesjährige Raiffeisen-Jugendwettbewerb, an welchem rund 380 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2001 bis 2013 aus dem Geschäftsgebiet der Raiffeisenbank Obertoggenburg teilgenommen hatten. Urs M. Hemm

Gina Bischof, Alt St. Johann (links), durfte ihren Preis von Elena Kuriger, Kundenberaterin Raiffeisen Obertoggenburg, in Empfang nehmen. (Bild: PD)

Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt − erlaubt waren Bilder, Zeichnungen oder Collagen. Einzige Bedingung: die Kunstwerke mussten sich am vorgegebenen Thema orientieren. Bei den Jahrgängen 2011 bis 2013 lautete das Zeichnungsthema «Laute erzeugen und erleben». Die Jahrgänge 2009 und 2010 sollten ein Bild zum Thema «Musik im Alltag» gestalten. «Klänge und Stimmungen» lautete die Vorgabe für die Jahrgänge 2005 bis 2008 und bei den Ältesten, den Jahrgängen 2001 bis 2004, hiess das Thema «Welt der Musik». Kürzlich wurden − unabhängig vom nationalen Wettbewerb − an die Gewinnerinnen und Gewinner der internen Ausmarchung der Raiffeisenbank Obertoggenburg die Preise verliehen.

Klare Kriterien als Entscheidungshilfe

Zur Jury gehörten Alice Schwendener aus Unterwasser und Urs Lendi aus Wildhaus, beide ehemalige Lehrpersonen, Petra Fux, Leiterin Führungsunterstützung Raiffeisenbank Obertoggenburg, sowie der Schreibende selbst. Unser Auftrag war es, aus jeder Kategorie rund 20 Prozent der Zeichnungen auszusuchen, welche dann durch Raiffeisen Schweiz in St.Gallen für den nationalen Wettbewerb noch einmal beurteilt werden.

Um eine möglichst gerechte Auswahl treffen zu können, stellten wir uns selbst folgende Entscheidungskriterien: Wurde die gestellte Aufgabe im Bild umgesetzt, wie viel Aufwand wurde in die Fertigstellung des Bildes gesteckt und wie sorgfältig wurde gearbeitet? «Man erkennt bald, wem die Arbeit Spass gemacht hat und wer weniger Geduld hatte», bemerkte Urs Lendi. Unseren Entscheidungskriterien folgend trafen wir unsere Auswahl, was uns die Aufgabe erleichterte. Lediglich gegen Ende, wenn nur noch wenige Bilder zu bewerten waren, fiel uns die Entscheidung schwerer, denn das Niveau der eingegangenen Arbeiten war zum Teil sehr hoch.

Fabio Looser, Alt St. Johann, holte sich seinen Preis an seinem Wohnort ab. Mit ihm freut sich Julia Egli, Lernende im 1. Lehrjahr. (Bild: PD)

Sehr viel Arbeit und Geduld

«Als Mitglied der Jury ist mir bewusst, dass die meisten Kinder sehr viel Arbeit und Geduld in ihre Bilder gesteckt haben. Aber auch wenn ein Bild noch so schön und exakt gemacht, das vorgegebene Thema jedoch verfehlt wurde, dann müssen wir es aussortieren», beschreibt Alice Schwendener die zuweilen heiklen Entscheidungen, die wir als Jury zu treffen hatten. In der Regel konnten wir uns ohne grosse Diskussionen auf die Gewinnerbilder einigen. Wir machten aber auch bei hauchdünnen Entscheidungen von der Möglichkeit Gebrauch, einen vierten Platz mit einem Preis zu würdigen.

Neben den Einzelwertungen wurden von der Raiffeisenbank Obertoggenburg auch Preise für Klassenarbeiten vergeben. Dabei wurden gemäss dem vorgegebenen Thema innerhalb des Klassenverbandes Verabredungen getroffen, wie die Umsetzung aussehen sollte. So entstanden beispielsweise 15 unterschiedliche Interpretationen desselben Inhalts oder es konnte aus vielen einzelnen Bildern ein grosses Bild zusammengesetzt werden. In einem Fall wurde, wenn man die Bilder in die richtige Reihenfolge brachte, eine Geschichte erzählt.

Thema der nächsten Austragung noch unbekannt

Petra Fux zeigte sich ob der Kreativität der Einsendungen begeistert und hofft, dass auch bei der 51. Auflage des Jugendwettbewerbs, an welcher die Raiffeisenbank Obertoggenburg wieder aktiv teilnehmen wird, die Schülerinnen und Schüler des Obertoggenburgs wieder so zahlreich mitmachen. «Das Thema ist freilich noch nicht bekannt. Ich bin aber sicher, dass die Umsetzung wieder spannende und kreative Resultate bringen wird», sagte Petra Fux.