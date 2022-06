Radsport Vier Ostschweizer Profis starten mit dem Nationalteam zum bedeutendsten Eintagesrennen im Land Am Freitag steht in Gippingen der Grosse Preis des Kantons Aargau auf dem Programm der Veloprofis. Mit Claudio Imhof, Simon Vitzthum, Jan Sommer und Daniel Schönenberger beteiligen sich vier Ostschweizer im Team von Swiss Cycling an der 174 Kilometer langen Prüfung.

Der Grosser Preis des Kantons Aargau findet jeweils im Vorfeld der Tour de Suisse statt. Bild: Alexander Wagner

Seit es die Meisterschaft von Zürich, im Volksmund «Züri-Metzgete» genannt, nicht mehr gibt, ist das Strassenrennen im Aargau die wichtigste Eintagesprüfung im Land. Der Wettkampf findet seit 1964 statt. Es gab grosse Sieger wie Giuseppe Saronni, Adri Van der Poel und Urs Freuler.

Letzter Schweizer Gewinner war 2013 Michael Albasini. Der Thurgauer ist nun Nationaltrainer und führt am Freitag das Schweizer Nationalteam. Für dieses hat Albasini vier Ostschweizer Profis aufgeboten: den Thurgauer Claudio Imhof, den Rheintaler Simon Vitzthum, den Fürstenländer Jan Sommer und den 20-jährigen Toggenburger Daniel Schönenberger. Zu ihren Teamkollegen zählt am Freitag auch Mauro Schmid, im vergangenen Jahr Sieger einer Etappe im Giro d'Italia.

Imhof aus Sommeri und Vitzthum aus Rheineck nehmen am Sonntag auch die Tour de Suisse unter die Räder. Diese beginnt in Küsnacht. Die jungen Schönenberger und Sommer dürfen in Gippingen Profi-Luft schnuppern.

Sie sollten nicht gerade in Ehrfurcht erstarren. Denn mit Alexander Kristoff, Diego Ulissi, Michael Matthews, Giacomo Nizzolo, Guido Trentin, Marc Hirschi und Gino Mäder stehen in Gippingen Profis der Weltklasse am Start.

Mit Reto Hollenstein und Alex Vogel sind zwei weitere Rennfahrer aus dem Kanton Thurgau gemeldet.

Der Start ist am Freitag, 10. Juni, um 13.45 Uhr. Die Zieleinfahrt des Siegers dürfte kurz vor 18 Uhr erfolgen. Das Rennen wird auf den Fernsehsendern TV24 und Tele M1 live übertragen.