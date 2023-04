Radsport «Eine einmalige Chance für das Toggenburg»: Im Juni führt die Tour de Suisse der Frauen durch Ebnat-Kappel Am 19. Juni endet die dritte Etappe der Tour de Suisse Women in Ebnat-Kappel. Am Tag darauf startet dort die letzte Etappe, bevor im Dorf auch die Siegerehrung durchgeführt wird. Ebnat-Kappel und das gesamte Toggenburg werden dann im weltweiten Fernsehen zu sehen sein.

Jolanda Neff an der Tour de Suisse Women in Vaduz am 19. Juni 2022. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

«Wenn das Wetter mitspielt, können wir uns der Welt von der besten Seite zeigen.» Das sagt Christian Spoerlé, ehemaliger Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel, am Dienstagabend an der Medienorientierung zur Tour de Suisse Women, die vom 17. bis 20. Juni ausgetragen wird.

Die dritte Etappe des Rennens endet nämlich in Ebnat-Kappel, am Montag, dem 19. Juni. Einen Tag später starten die rund 120 Fahrerinnen an derselben Stelle die vierte und letzte Etappe, die für gut 100 Kilometer von Wattwil nach Mogelsberg, über den Hemberg und zurück nach Ebnat-Kappel führt. «Das ist eine einmalige Chance fürs Toggenburg», fügt Spoerlé an, hinsichtlich der internationalen Fernsehübertragung des Events.

Tour de Suisse im Toggenburg schon lange eine Idee

Christian Spoerlé ist OK-Präsident beim Tour de Suisse Women Hub Ebnat-Kappel. Bild: Alain Rutishauser

Spoerlé hat mit dem ehemaligen Biathlet und Treuhänder Martin Vetsch sowie einigen weiteren Personen ein OK gebildet, um das Rahmenprogramm am Sportanlass in Ebnat-Kappel zu organisieren. Für beide ist es der erste Event dieser Grössenordnung: «Wir lernen täglich dazu, was es alles zu beachten gilt – sei es bei der Suche nach Volunteers, zusätzlichen Absperrgittern oder, wie viele Toi-Tois wir benötigen», sagt Spoerlé.

Martin Vetsch ist Vize-Präsident beim Tour de Suisse Women Hub Ebnat-Kappel Bild: Alain Rutishauser

Die Idee einer Tour de Suisse im Toggenburg kam Spoerlé und Vetsch vor vier Jahren, als Spoerlé noch Gemeindepräsident war. Das Vorhaben kam nicht zu Stande, weil der Gemeinderat dagegen war. Vor zwei Jahren bot sich mit der diesjährigen Tour de Suisse Women die nächste Chance. «Da haben wir gesagt: Jetzt machen wir’s», sagt Vetsch, und Spoerlé fügt an: «Uns war klar, dass wir einen Verein gründen müssen, denn der Gemeinderat ändert nicht einfach so seine Meinung.»

Das Vorhaben klappte im zweiten Anlauf; seit vergangenem Oktober sind die Verträge unterzeichnet, das Rahmenprogramm steht. Neben der Festwirtschaft, einem virtuellen Radrennen auf Grossleinwand sowie einem Pumptrack, wird es auch ein Volksvelorennen geben. «Hier können Besucherinnen und Besucher einzeln oder in der Gruppe Profiluft schnuppern, inklusive professioneller Zeitmessung», sagt Vetsch.

Ziel der Tour de Suisse Women wird bei der evangelischen Kirche an der Ebnaterstrasse in Ebnat-Kappel sein. Bild: Sascha Erni

Ebnaterstrasse am 19. und 20. Juni gesperrt

Die Fahrerinnen werden jeweils um etwa 16.30 Uhr im Zielbereich in Ebnat-Kappel erwartet. Anschliessend wird am Dienstag um 17 Uhr im Schuppen beim Bahnhof die Siegerehrung stattfinden. Die Ebnaterstrasse wird darum am 19. und 20. Juni von 12 bis 18 Uhr gesperrt sein. Zudem werden die Parkplätze beim Bahnhof von den Radteams besetzt sein. Spoerlé sagt:

«Wir bitten die Besucherinnen und Besucher daher, mit dem ÖV oder – passend zum Anlass – mit dem Velo anzureisen.»

In Ebnat-Kappel sei die Vorfreude langsam zu spüren: «Die Bevölkerung merkt, dass wieder etwas läuft im Dorf, das tut allen gut», sagt Spoerlé. Pro Tag rechnet er, dass sich rund 500 Besucherinnen und Besuchern um die Ebnaterstrasse versammeln werden. Einziger Wermutstropfen ist für ihn, dass die Etappen in Ebnat-Kappel am Montag und Dienstag in einer normalen Arbeitswoche stattfinden. «Wir rechnen nicht damit, dass viele Besuchende aus der restlichen Schweiz anreisen werden», sagt er. Das OK zählt daher auf die Ebnater und Nesslauerinnen, die hoffentlich zahlreich mit Kind und Kegel vor Ort sein werden.