An Ostern feiern wir die Auferstehung von Jesus Christus. Nach der Überlieferung der Bibel kehrte Jesus Christus an Ostern als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel zurück. Weil Hühner Ende April/Anfang März aus biologischen Gründen die meisten Eier legen. Die Eierindustrie hat den Osterbrauch geschaffen, um den Absatz zu fördern.

An Ostern feiern wir die Auferstehung von Jesus Christus. Nach der Überlieferung der Bibel kehrte Jesus Christus an Ostern als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel zurück. Weil Hühner Ende April/Anfang März aus biologischen Gründen die meisten Eier legen. Die Eierindustrie hat den Osterbrauch geschaffen, um den Absatz zu fördern.