Zertifikate für Spitäler Wattwil und Wil Infektionsprävention, Hygiene, Behandlung und Betreuung im Notfall: Die Spitäler Wattwil und Wil wurden auf Herz und Nieren geprüft – mit Erfolg. Sie erhielten zum fünften Mal das sanaCERT-Zertifikat.

Die Prüfungen durch die Stiftung sanaCert haben gezeigt, dass die Behandlung und Betreuung im Notfall am Spital Wattwil hohen Standards gerecht werden. (Bild: Mareycke Frehner)

Ein hervorragendes Resultat: Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) erreichte 29 von maximal 32 Punkten, heisst es in einer Medienmitteilung der SRFT. Die beiden Akutspitäler Wattwil und Wil wurde Anfang September von Qualitätsexperten der Schweizerischen Stiftung für die Zertifizierung der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen (Stiftung sanaCERT Suisse) intensiv geprüft und seien zum fünften Mal erfolgreich rezertifiziert worden.

Geprüft wurden neben dem Grundstandard Qualitätsmanagement Kriterien wie Infektionsprävention und Spitalhygiene, Abklärung, Behandlung und Betreuung im Notfall, sichere Medikation und weitere. «Das sehr gute Resultat macht uns stolz und es zeigt uns, dass es sich lohnt, konstant in die Qualitätsarbeit zu investieren», sagt René Fiechter, CEO der Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Qualität hat in einem Spital einen besonders hohen Stellenwert. Denn Qualität bedeute Sicherheit, heisst es in der Mitteilung weiter.

Kontinuierliche Überprüfung

Darum seien die Anforderungen der Stiftung sanaCERT Suisse auch sehr hoch. An diesen Anforderungen orientiert sich das Qualitätsmanagement in der SRFT in ihrer fortlaufenden Arbeit. Jeder Qualitätsstandard wird in einem sogenannten Qualitätszirkel interprofessionell, interdisziplinär und standortübergreifend bearbeitet.

Dabei werden Richtlinien, Handlungsanweisungen und Hilfsmittel erarbeitet, welche der Erfüllung der Anforderungen dienen. «Der Nutzen und die Wirksamkeit der Massnahmen für die Patienten werden kontinuierlich überprüft, bei Bedarf Anpassungen vorgenommen oder Weiterentwicklungen initiiert», erläutert Claudia Wussow, die als Leiterin Qualitätsmanagement für die Gesamtkoordination dieser Aufgaben verantwortlich ist. Der Erfolg dieser Arbeit wird bei jedem zertifizierten Spital alle drei Jahre durch die Stiftung sanaCERT Suisse erneut überprüft.

Theorie soll zur gelebten Praxis werden

Es muss dabei gegenüber Qualitätsexperten der Stiftung in allen Bereichen aufzeigen, dass es die für die Abklärung, Behandlung und Betreuung von Patienten vorgegebenen Kriterien einhält und fähig ist Lösungsansätze zu entwickeln, die Impulse für Verbesserungen fördern. Während zweier Tage haben Anfang September drei Auditoren, ein Berichterstatter von sanaCERT Suisse und die Geschäftsführerin der Stiftung als Beobachterin die Spitäler Wattwil und Wil in Hinblick auf das umfassende Qualitätsmanagement unter die Lupe genommen. Dabei wurde besonders grosser Wert darauf gelegt, dass die theoretischen Grundlagen in der täglichen Arbeit Anwendung finden und zur gelebten Praxis werden. Dass dies in der SRFT gelingt, konnten alle Mitarbeitenden den Expertinnen und Experten erfolgreich aufzeigen. (pd/red)