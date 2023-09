Qualifikation Spitzenergebnisse für Voltige Lütisburg beim letzten Wettkampf vor den Schweizer Meisterschaften Das Elite-Team und die Junioren 1 von Voltige Lütisburg haben sich ihre Startplätze für die Schweizer Meisterschaften gesichert. Auch die Junioren 2 waren am letzten Turnier erfolgreich.

Das Team Junioren 2 am Turnier in Gossau ZH. Bild: Lorena La Spada

Nächste Woche finden die Voltige-Schweizer Meisterschaften statt. Bei den letzten Turnieren der regulären Saison ging es am vergangenen Wochenende noch um die Startplätze. Die beiden Kaderteams von Voltige Lütisburg – Elite mit Moni Winkler und Junioren 1 mit Martina Brander – waren am vereinseigenen CVN Rosental-Wängi erfolgreich. Beide Teams sicherten sich in ihrer Kategorie Gold und damit die Startplätze an der SM. Im Einzel stand Gastgeber Voltige Lütisburg mit Newcomer Lena Bollhalder (M) und Medaillengarant Nadja Büttiker (ST) zuoberst auf dem Podest.

Highlight des Turniers war aber der OKV Voltige Vereinscup Final. Das «Wettkampfteam» setzt sich dabei aus einer Schritt-Galoppgruppe, einer Galoppgruppe und einem Einzelvoltigierer zusammen, die sich während der Saison an zwei bis vier Turnieren qualifizieren müssen.

Das Finale ist stets ein kurzweiliger Augenschmaus, da die Darbietungen nahezu nur Kürelemente beinhalten. Dieses Jahr liefen auch erfolgreiche EM- und WM-Teilnehmende in den Zirkel ein. Die Schlussrangliste wurde klar dominiert von den Vertretern aus Lütisburg, die mit der bisher zweithöchsten Punktezahl von 23.535 abschliessen durften.

Kür wird an «Oldie»-Pferd angepasst

Das Team Lütisburg Junioren 2 war am Turnier in Gossau ZH im Einsatz. In der Kategorie MJ ging es um Aufstiegsnoten in die höchste Juniorenstufe. Die Spitzenteams Beluga und Lütisburg zeigten jeweils grossartige Leistungen, obwohl beide Teams mit kurzfristigen Änderungen bei der Pferdebesetzung gefordert waren.

Das Team auf «Oldie» Quiril. Bild: Lorena La Spada

Bei Lütisburg kam «Oldie» Quiril nach dem Turnier in Rosental erneut zum Einsatz, was für das Team mit Longenführerin Stephanie Hangartner eine umfassende Anpassung der Kür an sein Alter und seine Kräfte bedeutete. Quiril kämpfte für seine Mädchen und diese wiederum turnten achtsam, was ihnen eine weitere Aufstiegsnote sicherte.

Für das erfolgreiche Team reicht es jedoch (noch) nicht an die diesjährigen Schweizer Meisterschaften, die kommende Wochen in Corcelles NE stattfinden, da sie nur zwei der notwendigen drei Qualifikationsnoten haben. Die Motivation für die nächste Saison ist somit gesichert. (pd)