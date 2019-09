Provisorisches Alters- und Pflegeheim in Ebnat-Kappel erstellt: Die Bewohner zügeln aber erst im nächsten Jahr In Ebnat-Kappel entsteht ein Pflegeheim-Provisorium für 32 Personen. Sie wohnen dort bis das neue Pflegeheim Wier gebaut ist. Sabine Camedda

Am Montag wurden die provisorischen Zimmer angeliefert und aufgestellt. (Bild: Sabine Camedda)

Am Montag war der Kran im Einsatz. Er war neben dem Wohnheim Speer in Ebnat-Kappel aufgestellt und stapelte Elemente aufeinander. Nach und nach entstand so der provisorische Bau, in welchen 32 Bewohner des Alters- und Pflegeheims Wier vorübergehend ziehen werden. Sie leben derzeit im Haus C im Wier. Dieses wird im kommenden Jahr abgerissen. An seiner Stelle wird ein Neubau für das gesamte Pflegeheim entstehen.

Aus einer Zürcher Gemeinde ins Toggenburg

«Wir sind gut in der Zeit», sagt Daniel Thoma, Leiter der Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel. Der provisorische Bau mit 32 Zimmern, einem Aufenthaltsraum, einem Esszimmer sowie mehreren Räumen, welche für den Betrieb einer Pflegeabteilung notwendig sind, ist innerhalb von wenigen Tagen aufgestellt.

Ein Teil davon war in einer Gemeinde im Kanton Zürich gestanden. Von dort konnte ihn die Gemeinde Ebnat-Kappel übernehmen. Ein Teil wird zusätzlich hinzugebaut, um die gewünschte Kapazität zu erreichen.

Wenn der Rohbau erstellt ist, werden Anschlüsse für Strom, Wasser, EDV und für ein Patientennotrufsystem erstellt. Dazu kommen Installationen für die Heizung und für den Brandschutz. Daniel Thoma sagt zum Zeitplan:

«Gemäss dem heutigen Stand der Planung werden die Bewohnerinnen und Bewohner frühestens im Mai 2020 diese Zimmer beziehen.»

Dass der Bau bereits jetzt erstellt wird, habe zwei Gründe. Erstens musste der Bau in der Gemeinde im Kanton Zürich weichen. Zweitens sei der Zeitpunkt für die Installation für die beteiligten Firmen gerade passend gewesen. «Für uns spielt es keine Rolle, dass wir dieses Provisorium bereits aufgestellt haben», sagt Daniel Thoma. Auch habe die Leerstandzeit bis Mai 2020 keine finanziellen Auswirkungen.

Wie bisher mit zwei Standorten

Die Heimkommission und die Baukommission Neubau Pflegeheim Wier haben sich vorgängig überlegt, wo sie die 39 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses C unterbringen wollen. 32 von ihnen ziehen vorübergehend in die Zimmer des Provisoriums, sieben werden in den Häusern A und B des Pflegeheims ein neues Zuhause finden.

Diese gewählte Lösung mit einem Provisorium neben dem Wohnheim Speer findet Daniel Thoma am sinnvollsten. Die Bewohnerinnen und Bewohner ausserhalb der Gemeinde in Heime zu platzieren, sei nicht in Frage gekommen.

Den provisorischen Ersatzbau an einem anderen Ort zu erstellen, hätte mehr Aufwand bedeutet. Denn wie bisher werden auch während der Bauphase die Mahlzeiten für alle Bewohner, jene im Wier und jene im Speer in der Küche im Wier gekocht und mit einem Fahrzeug ins Wohnheim Speer transportiert.

Mit dem Provisorium in unmittelbarer Nähe werden mit einer Fahrt einfach mehr Essen gebracht. «Wenn der provisorische Betrieb läuft, werden wir bis zu 100 Mittagessen täglich ins Wohnheim Speer und zu einem unserer Kunden in dessen Personalrestaurant fahren», sagt Daniel Thoma. Zu diesem Zweck sei ein grösseres Fahrzeug angeschafft worden.

Bewohner wurden gut informiert

Die vom Umzug betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner hätten sich mit dieser Situation arrangiert, sagt Daniel Thoma. Sie hätten diese Personen und ihre Angehörigen immer wieder informiert und würden dies auch weiterhin tun.

Hinzu kommt, dass sie Mobiliar aus ihren Zimmern mitnehmen können. Das bringe mit sich, dass der Umzug logistisch eine grosse Herausforderung werde. «Aber mit Hilfe eines Zügelunternehmens, des Zivilschutzes und der tatkräftigen Mitarbeit aller erforderlichen Mitarbeitenden der Heime werden wir dies problemlos schaffen», ist Daniel Thoma überzeugt.