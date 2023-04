Protest «Falls es eine Busse gibt, ist mir das egal»: Wattwiler kämpft mit Grabkreuzen gegen die Aufhebung von Parkplätzen Der Kanton St.Gallen plant, an der Ebnaterstrasse in Wattwil insgesamt 15 Parkplätze ersatzlos zu streichen. Aus Protest hat Urs Keller am Freitagmittag auf sämtlichen Parkplätzen schwarze Holzkreuze platziert. Vor Konsequenzen hat er keine Angst.

Urs Keller protestiert gegen die Aufhebung von insgesamt 15 Parkplätzen an der Ebnaterstrasse in Wattwil. Bild: Alain Rutishauser

Urs Keller hat am Freitagmittag auf 15 Parkplätzen an der Ebnaterstrasse in Wattwil, im Bereich zwischen dem Elektrogeschäft EP:Gämperle und dem Restaurant China Garden, schwarze Kreuze mit Botschaften platziert. Aus Protest, wie er sagt.

Wie diese Zeitung berichtete, plant der Kanton nämlich, diese Parkplätze ersatzlos zu streichen. Auf Anfrage sagt der Kanton, einige der Parkplätze stellten ein Risiko für Fussgängerinnen und Fussgänger dar.

Keller nimmt für Protestaktion auch Busse in Kauf

Die Botschaft soll Passantinnen und Passanten auf die geplante Aufhebung der Parkplätze aufmerksam machen. Bild: Alain Rutishauser

Auf den Grabkreuzen ist folgende Botschaft zu lesen: «Auf Nimmerwiedersehen. Im Auftrag des Gemeinderates Wattwil und der Kantonsbehörde St.Gallen muss dieser Parkplatz für ewig verschwinden.

Keller ist streitlustig: «Ich werde vielleicht Probleme wegen der Aktion bekommen. Falls es eine Busse gibt, ist mir das egal.» Eigentlich seien auch der Chef von EP:Gämperle sowie der Besitzer der Liegenschaft des China Garden zur Protestaktion eingeladen gewesen. «Aber die haben alle Angst», sagt Keller.

Als er fleissig Bodenplatten und Kreuze herumträgt und nach und nach auf sämtlichen Parkplätzen an der Ebnaterstrasse aufstellt, bleiben mehrere interessierte Schaulustige stehen und lesen die Botschaft.

Holzkreuze versperren teilweise die Parkplätze

Auf einigen Parkplätzen werden die Holzkreuze zu Hindernissen für die Autos. Alain Rutishauser

Keller sagt: «Ich platziere die Kreuze so, dass man noch problemlos parkieren kann.» Bei einigen Parkplätzen, beispielsweise vor der Schweizerischen Textilfachschule, verdecken die Holzkreuze einen beachtlichen Teil der Parkfläche.

Um kurz nach 12 Uhr will ein Autofahrer auf einem der Parkplätze vor der Textilfachschule parkieren, das Fahrzeug überragt wegen der Holzkreuze aber fast die Hälfte des davorliegenden Trottoirs. Also fährt der Autofahrer weiter in Richtung Dorfplatz. Auch die weiteren betroffenen Parkplätze bleiben am Freitagmittag frei.

Ob seine Aktion, welche die Parkplätze teilweise versperre, dem Kanton in seinem Vorhaben nicht in die Karten spiele? «Eigentlich schon», sagt Keller.