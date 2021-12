Produktion Nach über 130 Jahren zieht die Bäckerei Kuhn aus Brunnadern weg: Baubewilligung für Neubau in Bütschwil liegt vor Die Firma Kuhn Back und Gastro aus Brunnadern zügelt ihre Produktion nach Bütschwil. Ein Neubau in Brunnadern scheiterte an lokaler Opposition. Der Laden und das Café am alten Standort bleiben aber bestehen.

Richard Kuhn, Geschäftsleiter der Kuhn Back & Gastro AG, vor dem Mutterhaus in Brunnadern. Bild: Urs M. Hemm (3.Juli 2019)

Das Wildhefebrot und der Butterzopf der Kuhn Back und Gastro AG werden auch in Zukunft die Herkunftsbezeichnung «aus dem Toggenburg» tragen. Allerdings müssen die Bäckerinnen und Bäcker bald auf das Brunnödliger Quellwasser verzichten, wie es in einer Medienmitteilung des Unternehmens heisst. In Zukunft werden die Teige mit Bütschwiler Quellwasser verarbeitet.

Die Bäckereikette baut an der Langenrainstrasse, im Lerchenfeld in Bütschwil, ihren neuen Produktionsstandort, wie bereits im Sommer kommuniziert wurde. Jetzt liegt die Baubewilligung vor. Der Spatenstich erfolgt am 14.Dezember.

Auf dieser Wiese im Lerchenfeld, Bütschwil, wird neu gebaut. Bild: Martin Knoepfel

Grosszügigere Arbeitsplätze, noch bessere Qualitätssicherung und nicht zuletzt ökonomische Gründe veranlassten den Traditionsbetrieb gemäss Mitteilung dazu, das Bauprojekt in Angriff zu nehmen. 9,5 Millionen Franken werden in das geplante 1600 Quadratmeter grosse Gebäude investiert. Mit der Produktion an einem Ort können Abläufe optimiert und die dreizehn Filialen effizient beliefert werden. In der Mitteilung heisst es:

«Einem weiteren Wachstum steht nichts im Weg.»

Laden und Café bleiben in Brunnadern

Die Backstube in Brunnadern wird geschlossen. Richard Kuhn, Geschäftsführer in fünfter Generation, sagt gemäss Mitteilung:

«Mein Ururgrossvater buk 1888 das erste Kuhn-Brot in Brunnadern. Es ist ein bisschen traurig, von hier wegzuziehen. Zum Glück bleibt der Laden mit dem dazugehörigen Café im Dorf bestehen. Und natürlich freuen wir uns auf den neuen Vorzeigebetrieb!»

Karl Brändle, Präsident der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil, wird beim Spatenstich dabei sein. Er zeigt sich gemäss Aussagen von Kuhn Back und Gastro AG erfreut über die Ansiedlung des Traditionsbetriebs mit seinen Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Anfang 2023 soll die Backstube am neuen Ort in Betrieb sein. (red)