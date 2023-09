Proberaum-Besuch Fünf Musiker, ein Vierteljahrhundert, keine Wechsel – wie hat das die Toggenburger Bluesband Invade geschafft? Dass Musikerinnen und Musiker Bands verlassen, ist die Norm. Invade hingegen kommt seit 25 Jahren ohne einen einzigen Abgang aus. Mitte September feiern die Blueser Jubiläum. Im Vorfeld geben sie in Ebnat-Kappel Einblick: Wie tickt die Band?

Invade live an den Jazztagen Lichtensteig, mit Marcel «Cello» Pedrett am Saxofon. Bild: Sascha Erni

«Hey!» Die zwei Männer begrüssen sich mit einer Umarmung. In den nächsten Minuten, kurz vor 19 Uhr, werden drei weitere hinzukommen. Auch sie umarmen sich, man fragt nach dem Wohlbefinden. Dann setzen sich die fünf Musiker an die Bar in ihrem Proberaum in Ebnat-Kappel. Das Gespräch beginnt, auf die Minute pünktlich, zur vollen Stunde. «Verlässlichkeit ist uns wichtig», sagt Franco Pellegrini. Die anderen vier am Tresen schmunzeln.

Franco Pellegrini (Gitarre / Gesang), Marcel «Cello» Pedrett (Saxofon / Gesang), Sandro Pantaleoni (Keys), Heinz Wellauer (Drums) und Markus Schälli (Bass) sind Invade. Die Bluesband feiert am 16. September in der «Sonne» Krummenau ihren 25. Geburtstag. Die Location erstaunt – der Wirt ist im Ruhestand. Er öffnet das Lokal extra für das Jubiläumskonzert. Noch erstaunlicher ist jedoch eine Amateurband, die 25 Jahre überlebt hat. Und das ohne einen einzigen Personalwechsel.

Von Kirchberg bis ins obere Toggenburg

Franco Pellegrini, Gitarre und Gesang. Bild: Sascha Erni

Gegründet wurde Invade 1998, aber musikalisch aktiv waren die fünf Männer schon zuvor, oft auch gemeinsam. Die Band entstand nach der Auflösung eines früheren Projekts. Pellegrini, Pantaleoni und Pedrett suchten dann nach zwei neuen Mitstreitern. «Acht Leute auf der Bühne, wie zuvor, waren uns zu viel», sagt Franco Pellegrini. Sie wurden bei Heinz Wellauer aus Kirchberg und dem Ebnat-Kappler Markus Schälli fündig.

«Wir hatten von Anfang an alle dieselbe Einstellung, die gleichen Ziele», sagt Wellauer. «Wöchentlich proben, einen Auftritt im Monat.» Zeitlich sei das gut machbar gewesen, obwohl sie alle, als musikalische Hobbyisten, anderweitig berufstätig waren, ergänzt Pellegrini. Die ersten Kinder seien schon fast aus dem Haus gewesen, genügend Zeit also vorhanden. Franco Pellegrini war damals 47 Jahre alt, Marcel Pedrett und Heinz Wellauer waren als die «Kücken» auch schon um die 30.

«Bandproben sind nicht zum Üben da»

Heinz Wellauer an den Drums. Bild: Sascha Erni

Die angepeilte Frequenz erreichte Invade bereits nach einem halben Jahr und konnte sie bisher ein Vierteljahrhundert lang halten. Kaum eine Probe fiel aus. Der Freitagabend mit der Band sei zu einem «jour fixe» geworden, sagt Markus Schälli. «So kamen wir weiter, haben ständig Stücke einstudiert und uns neuen Herausforderungen gestellt. Das motiviert.» Dass der Proberaum mit Tresen, Bühne und Beleuchtung wie ein Jazzkeller wirkt, ist der Motivation sicher auch nicht abkömmlich.

Zentral sei bei einem so intensiven Hobby der respektvolle Umgang, wirft Marcel Pedrett ein. «Man kann sich darauf verlassen, dass sich alle auf die Proben vorbereiten.» Denn diese seien nicht zum Üben da – das mache man für sich daheim, an den Bandproben koste das nur die Zeit der Kollegen. Man müsse seine Parts kennen, ansonsten sagen, dass man noch eine Woche länger zum Einstudieren brauche, so Pedrett.

Erst Espresso, dann Gig

Die Bluesband Invade, von links: Sandro Pantaleoni (Keys), Franco Pellegrini (Gitarre / Gesang), Heinz Wellauer (Drums), Marcel «Cello» Pedrett (Saxofon / Gesang) und Markus Schälli (Bass) Bild: Sascha Erni

Das Gespräch verläuft angeregt, jeder hat etwas zu sagen, eine Anekdote zu teilen. Heinz Wellauer steht hinter dem Tresen und schenkt Magenbitter in kleinen Plastikbechern aus. Vor Auftritten würden sie sich zurückhalten, betont Marcel Pedrett: Ein «ritueller» Espresso mit einem Gläschen Grappa, das muss reichen. Das Klischee der dauerbetrunkenen Blues-Musiker erfüllt sich bei Invade nicht. Verlässlichkeit eben, auch dem Publikum und den Veranstaltern gegenüber. Verlässlichkeit bei Gigs und Proben, aber auch im Umgang mit der Musik allgemein.

Invade live: «Learned my Lesson» Video: Invade Blues Band

Invade folgt einem einfachen Prinzip: Es wird nur das gespielt, was allen Spass macht und wo sich keiner durchkämpfen muss. Nur so können die Stücke überhaupt zuverlässig sitzen. «Wenn einem von uns ein Lied nicht so richtig passt, dann fliegt der Song aus dem Programm, selbst dann, wenn die anderen vier ihn mögen», erklärt Franco Pellegrini. Markus Schälli nickt. «Alle müssen hinter der Musik stehen können.»

Sandro Pantaleoni am Keyboard. Bild: Sascha Erni

Die Band erneuert laufend ihr Programm. Einerseits, damit es auf der Bühne nicht langweilig wird. Andererseits aber auch fürs Publikum, wie Franco Pellegrini festhält. «Die Fans wollen nicht immer dasselbe hören.» In 25 Jahren kamen so unzählige Stücke zusammen. Im Jubiläumsjahr hat Invade eine Set-List mit Songs aus der gesamten Zeitspanne zusammengestellt.

Jung trifft auf Alt

Für das praktisch ausverkaufte Konzert in Krummenau spannt Invade mit einer jungen Stimme zusammen: Die Nesslauerin Silvia Kuratli von den MST Singers der Musikschule Toggenburg wird sich das Rampenlicht mit den fünf gesetzteren Herren teilen. Sie ist damit in bester Gesellschaft. Die Bluesband bot schon anderen Jungtalenten eine Bühne, etwa Remo Forrer, der es dieses Jahr bis an den European Song Contest geschafft hat – und gemeinsam mit Kuratli für die MST Singers sang.

Markus Schälli am Bass. Bild: Sascha Erni

Die Jugend- und Nachwuchsförderung liegt der Band am Herzen. «Wir gaben den Jungen schon immer eine Plattform», sagt Franco Pellegrini. So erstaunt es auch nicht, dass Invade diejenige Band war, die bereits beim allerersten «Ammans Jugendstreich» 2018 die jungen Sängerinnen und Sänger begleitete. Markus Schälli denkt nach. «Musik ist fast das Einzige, was Alte und Junge gemeinsam machen können.» Dann lacht der 70-Jährige. «Beim Fussball funktioniert das schlecht.»

Das Gespräch geht dem Ende entgegen. Sie wollen ihre Erfahrungen nicht als «Tipps» für andere Bands verstanden wissen, sind sich die fünf Musiker von Invade einig. Für sie hätte es sich einfach so ergeben, es habe von Anfang an gepasst. Keine Reibungspunkte. «Das war wie ein Sechser im Lotto», sagt Heinz Wellauer. Dann stösst Invade noch einmal mit einem Magenbitter an. Es ist 20 Uhr, die Probe beginnt. Zuverlässig, auf die Minute.