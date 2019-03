Pro Infirmis zieht in Überbauung «Bahnhof Süd» in Wattwil ein Die Südostbahn teilt mit, dass bereits 80 Prozent der Wohnungen in der Überbauung «Bahnhof Süd» in Wattwil reserviert seien. Unter anderem zieht dort die Pro Infirmis ein.

Derzeit laufen am Haus an der Bahnhofstrasse 20 in Wattwil die Arbeiten an der Decke im ersten Obergeschoss. (Bild: PD)

Direkt beim Bahnhof Wattwil bauen die Südostbahn (SOB) und die Asga Pensionskasse Genossenschaft 75 funktionale 2 ½- und 3 ½-Zimmer-Mietwohnungen. Baustart war im Frühling vor einem Jahr, die Grundsteinlegung der Überbauung fand am 15. August statt.

Die Südostbahn teilt jetzt mit, dass bereits 80 Prozent der Wohnungen in der Überbauung «Bahnhof Süd» reserviert seien.

Teils sind Wohnungen im Dezember bezugsbereit

«Mit diesem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Die attraktive Lage direkt am Bahnhof Wattwil und der Wohnungsmix stossen auf reges Interesse. Wir gehen davon aus, dass im Sommer alle 34 Wohnungen der 1. Etappe (SOB) reserviert sein werden», erklärt Thomas Albrecht, Leiter Immobilien SOB, in der Mitteilung der SOB. Ab 1. Dezember in diesem Jahr sind die Wohnungen der ersten Etappe (SOB) bezugsbereit, diejenigen der zweiten Etappe (Asga) dann ab 1. April 2020.

Pro Infirmis und eine Bäckerei mit Café

Zwei Wohnungen wird die Pro Infirmis für die neue Beratungsstelle in Wattwil nutzen, heisst es bei der SOB. Der Rohbau werde im April vollendet, anschliessend folge der Innenausbau. Im Erdgeschoss entstehen auf einer Fläche von 1800 Quadratmeter Räumlichkeiten für den Detailhandel und verschiedene Dienstleister. «In den nächsten Wochen können wir für diese Flächen Verträge mit neuen Mietern abschliessen», so Thomas Albrecht.

Bereits im Sommer vor einem Jahr unterzeichnete die Bäckerei Abderhalden, Wattwil, einen Vertrag mit der SOB, dass sie im Januar 2020 ein Café mit über 30 Sitzplätzen und eine Bäckerei eröffnen wird.

«Die HEV Verwaltungs AG in Wattwil beauftragten wir von Anfang an mit der Erstvermietung der Wohnungen», erläutert Thomas Albrecht. Deren Geschäftsstelle befindet sich im Bahnhof Wattwil, in unmittelbarer Nähe zur neuen Zentrumsüberbauung. «Es ist ein grosser Verdienst des HEV-Teams, dass bereits 80 Prozent der Wohnungen reserviert sind», so Thomas Albrecht. Die Überbauung «Bahnhof Süd Wattwil» wird am HEV-Stand an der Immo Messe Schweiz vorgestellt. Die Ausstellung findet von heute Freitag bis 24. März auf dem Messegelände der Olma in St. Gallen statt. Zudem präsentiert der Gemeinschaftsstand der Region Toggenburg die Überbauung an ihrem Stand. (pd/lim)