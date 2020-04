«Pro Gemeinde Kirchberg» kritisiert nun auch den Kirchberger Gemeindepräsidenten Schon früher kritisierte «Pro Gemeinde Kirchberg» den Schulratspräsidenten. Nach vier Abgängen im Gemeinderat gerät nun auch Gemeindepräsident Roman Habrik in den Fokus.

Vier von sieben Kirchberger Gemeinderäten treten im Herbst nicht mehr an. Bild: Ruben Schönenberger

Vier von sieben Kirchberger Gemeinderäten kandidieren im Herbst nicht für eine weitere Amtsdauer. Nebst den bisher bekannten Rücktritten der Gemeinderäte Ueli Hui (FDP) und Hermann Baumgartner (SVP) sind letzte Woche mit Lukas Fust und Martin Bühler (beide CVP) zwei weitere Gemeinderäte hinzugekommen, die auf Ende Jahr ihren Hut nehmen.

Das Komitee «Pro Gemeinde Kirchberg» kritisiert vor diesem Hintergrund den Gemeindepräsidenten Roman Habrik.

Man wünsche eine vorausschauendere Personalpolitik. Das Komitee, dessen Mitglieder sich nach wie vor nicht aus der Deckung wagen, hatte früher schon Kritik am Schulratspräsidenten und Gemeinderat Orlando Simeon geäussert und sucht gar einen Nachfolger.

Gemeindepräsident sei nicht selbstkritisch

Der Gemeindepräsident habe gemäss «Pro Gemeinde Kirchberg» empfindlich auf das Ausscheiden der beiden Gemeinderäte reagiert. Er sei über die Rücktritte überrascht. Statt einer selbstkritischen Stellungnahme, habe er das Vorgehen von Fust kritisiert. Dieser hatte seinen Entscheid in einem Interview in dieser Zeitung erläutert.

Darin sagte er unter anderem, die Behörden seien in den vergangenen Jahren den Wählerinnen und Wählern offenbar zu vieles schuldig geblieben. Laut «Pro Gemeinde Kirchberg» gehe es um etwas sehr Zentrales: Der Gemeindepräsident wie auch der Schulratspräsident seien angestellt, um für das Volk zu arbeiten.

Es gehe nicht primär um eine privatwirtschaftliche Führung der Organisation oder die Verwirklichung der eigenen Ideen. Zu den erhobenen Vorwürfen erklärt Gemeindepräsident Roman Habrik, dass er sich weiterhin nicht auf anonyme Kritik äussern werde. Gleichzeitig erneuert er aber sein in dieser Zeitung unterbreitetes Angebot: «Ich bin gerne bereit, mich mit der Gruppierung zu treffen und in einem persönlichen Gespräch auf die Kritik zu antworten.»

Die weitere Entwicklung wird beobachtet

Mittlerweile ist es dieser Zeitung gelungen, mit einem Informanten von Pro Gemeinde Kirchberg zu sprechen. Er hält an seiner Botschaft fest, dass es noch zu früh sei, an die Öffentlichkeit zu treten. Eine Bekanntgabe der Komiteemitglieder stellt er frühestens Mitte Mai in Aussicht. Dann, wenn «Pro Gemeinde Kirchberg» auch mögliche Kandidaten für das Amt des Schulratspräsidenten präsentieren will.

Gemäss Stelleninserat auf ostjob.ch hätte bis am 6. April die Möglichkeit bestanden, der Findungskommission Bewerbungsunterlagen für das Amt des Kirchberger Schulratspräsidenten einzureichen. Nachdem einige interessante Bewerbungen eingegangen seien, gelte es nun, diese zu prüfen. Die Findungskommission wolle sich damit bis Mai Zeit lassen.

Das Komitee «Pro Gemeinde Kirchberg» werde die weitere Entwicklung aber genau beobachten, und lasse offen, ob nebst der Suche eines neuen Schulratspräsidenten noch weiter in den kommenden Gemeindewahlkampf eingegriffen werden soll.

Die Gesamterneuerungswahlen für die Gemeindebehörden finden am 27. September 2020 statt.