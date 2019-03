Primarschulgemeinde Hemberg schliesst ausgeglichen aus Mit einem Aufwandüberschuss von lediglich rund 2400 Franken kan Schulpräsidentin Elsbeth Roth der Bürgerversammlung Hemberg einen guten Jahresabschluss 2018 präsentieren. Urs M. Hemm

Elsbeth Roth,

Schulpräsidentin Primarschulgemeinde Hemberg. (Bild: Urs M. Hemm)

Auch Schulpräsidentin Elsbeth Roth konnte an der Bürgerversammlung positive Nachrichten überbringen. Mit einem kleinen Aufwandüberschuss von nur gerade rund 2400 Franken konnte die Rechnung 2018 bei einem Gesamtaufwand von knapp 1,8 Millionen Franken beinahe ausgeglichen abgeschlossen werden. Für das Jahr 2019 rechnet Elsbeth Roth mit einem um rund 60'000 Franken höheren Finanzbedarf. «Wegen steigender Schülerzahlen eröffnen wir in diesem Schuljahr eine zweite 5./6. Klasse mit einer neuen Lehrperson im Vollpensum», begründet sie die höheren Kosten. Aus Platzgründen müssen diese Klassen im Schulhaus Dreieggli geführt werden. Die höhere Schülerzahl sei auch der Grund, weswegen Schüler der 3. Klasse im kommenden Winter nicht am Skilager teilnehmen könnten. «Im Lagerhaus hat es einfach nicht genügend Betten», sagte Elsbeth Roth.



Investitionen sind in der Höhe von 55'000 Franken budgetiert. Diese sollen im Rahmen des Renovationskonzepts Schulhaus Bächli für die Erneuerung eines Schulzimmers sowie des Musikzimmers aufgewendet werden. Im Schulhaus Dreieggli sind Elektroanpassungen geplant.