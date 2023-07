PREISVERLEIHUNG «Mit Supermärkten und Tankstellen schafft man keine Identität»: So feierte Lichtensteig den Erhalt des Wakkerpreises Feststimmung herrschte am Wochenende im Städtli Lichtensteig. Grund war die offizielle Verleihung des Wakkerpreises 2023 durch den Schweizer Heimatschutz. Und dabei soll es nicht bleiben.

Historischer Moment: Martin Kilias, Präsident des Schweizer Heimatschutzes (rechts), überreicht Lichtensteig und dessen Stadtpräsidenten Mathias Müller offiziell den Wakkerpreis 2023. Bild: Michel Canonica

Lichtensteig hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Ort gemacht, dessen Bevölkerung Feste so zu feiern weiss, wie sie fallen. Und doch war die Stimmung am Samstagnachmittag für einmal nicht ausgesprochen ausgelassen, die empfundene Freude über den Wakkerpreis jedoch tief und echt.

Denn alle, die im Festzelt oder in der Hauptgasse der Preisverleihung beiwohnten, wussten, dass der Erhalt des renommierten Preises des Schweizer Heimatschutzes alles andere als eine launische Gunst der Götter war, sondern auf dem jahrelangen Einsatz vieler Bewohnerinnen und Bewohner Lichtensteigs fusst.

Ein Vorbild für andere Gemeinden

Die St.Galler Regierungsrätin und Vorsteherin des Departement des Innern, Laura Bucher, bezeichnete Lichtensteig als gutes Vorbild für andere Gemeinden. Denn hier habe man nicht versucht, den schleichenden Abstieg einer einst florierenden Gemeinde mit seelenlosen Neubauten auf der grünen Wiese zu stoppen. Die ganze Bevölkerung habe sich unter Führung der politischen Gemeinde Gedanken gemacht, wie man durch den Erhalt und die qualitative Weiterentwicklung des Bestehenden das Ruder herumreissen könne. Und das alles in selbst erarbeiteten, kleinen und behutsamen Schritten. Entstanden sei so «eine gemeinsam entwickelte, ökonomische, ökologische und gleichzeitig denkmalpflegerische Haltung», sagte Laura Bucher.

31 Bilder 31 Bilder Bild: Michel Canonica

Urbanes Zentrum auf dem Land

Ähnlich begeistert zeigte sich der Präsident des Schweizer Heimatschutzes, Martin Kilias. Er bezeichnete den Weg, den Lichtensteig seit neun Jahren bewusst eingeschlagen hat, als den «einzig richtigen». Er fügte hinzu: «Mit Tankstellen und Supermärkten schafft man weder Identität noch einen kulturellen Anziehungspunkt. Das schafft man mit einer schönen, intakten und liebevoll gepflegten Altstadt, wie es sie hier gibt.»

Monika Moser, Präsidentin der Kommission Wakkerpreis, freute sich darüber, dass Lichtensteig seit dem Jahr 2014 innovative Perspektiven zur Belebung der damals ungenutzten historischen Räume entwickelt habe. «Damit ist es Lichtensteig gelungen, neue Menschen anzuziehen und Eingesessene zu halten, Kultur zu ermöglichen und damit den Charakter eines urbanen Zentrums in einer ländlichen Region zu stärken», sagte Moser.

Die Wakkerpreis-Verleihung wurde gefeiert. Hier mit Marius und der Jagdkapelle. Bild: Sascha Erni

Auch in der Bevölkerung war der Stolz zu spüren. Finn Zeller aus Lichtensteig sagte gegenüber dem Fernsehsender TVO: «Man darf auch ein bisschen stolz sein, wenn man hier wohnt». Metzger Urs Widmer, auch er aus Lichtensteig, ergänzte: «Man merkt schon, dass es wegen des Wakkerpreises nun mehr Leute im Städtli hat. Das freut uns auch darum, weil sie mehr konsumieren.»

Die Ersten, die nachdoppeln?

Lichtensteigs Stadtpräsident Mathias Müller nannte den soeben erlebten Moment «einen historischen Tag fürs Städtli». Der Wakkerpreis sei eine Bestätigung dafür, dass sich der Einsatz aller Lichtensteigerinnen und Lichtensteiger gelohnt habe. Doch soll der Preis kein Grund zum kollektiven Zurücklehnen sein. «Wir machen auf unserem Weg weiter. Und wer weiss: Vielleicht wird Lichtensteig in ferner Zukunft jene Gemeinde sein, die als erste den Wakkerpreis zum zweiten Mal bekommt», sagte Mathias Müller.

Auch für den Erhalt der Altstadt wurde Lichtensteig ausgezeichnet. Bild: Martin Lendi