PREISÜBERGABE Ein polierter Stein und tausend Franken Zustupf: Sandro Moser bekommt Anerkennungspreis Einmal jährlich verleiht der Rotary Club Neckertal einem Jugendlichen den Stein des Anstosses. Dieses Jahr ging er am Mittwochabend an Sandro Moser. Der junge Zimmermann aus Ebersol gewann im vergangenen September die Berufsmeisterschaften an den Swiss Skills in Bern.

Trotz Anfangsschwierigkeiten: Sandro Moser in Aktion an den Berufsmeisterschaften der Zimmerleute im vergangenen September. Bild: zvg

Vom Rotary Club Neckertal hatte Sandro Moser zuvor noch nie gehört. Dementsprechend überraschend kam für den 20-Jährigen der Gewinn des Preises.

Heinz Fluck, langjähriger Mitorganisator der Preisverleihung Bild: zvg

Der Ursprung des Steins des Anstosses liegt 15 Jahre zurück. Wie Heinz Fluck, langjähriger Mitorganisator der Preisverleihung, erzählt, hätte man den Eindruck gehabt, dass die mediale Berichterstattung über die Jugendlichen oftmals negativ ausfallen würde. «Das war für uns der Stein des Anstosses», sagt Fluck. Da Jugendförderung ein wichtiger Aspekt des Clublebens der Rotarierinnen und Rotarier sei, habe sich die Verleihung eines Anerkennungspreises für Jugendliche des Neckertals ergeben.

Laut Fluck werde der Preis für Bestleistungen in sämtlichen Sparten des Lebens überreicht: Sport, Kultur, Schule, Ausbildung oder Beruf. Beim diesjährigen Preisträger ist Letzteres der Fall. Denn: Sandro Moser ist der amtierende Schweizer Meister der Zimmerleute. Im Rahmen der Berufsmesse Swiss Skills in Bern konnte er vor knapp einem Jahr die Berufsmeisterschaften für sich entscheiden.

Herausforderung gesucht und gefunden

Es sei schon aussergewöhnlich gewesen, als bester Schweizer Zimmermann betitelt zu werden. Eigentlich suche er aber die Aufmerksamkeit gar nicht, sagt der Zwanzigjährige. «Ich habe an den Swiss Skills teilgenommen, weil ich gerne herausgefordert werde.» Das sei bei den Meisterschaften der Fall gewesen.

Um in Bern überhaupt an den Start gehen zu dürfen, fand eine Vorausscheidung statt. Die zwölf Zimmerleute, welche am besten abschnitten, wurden zu den Meisterschaften eingeladen. «Die vier Tage an den Swiss Skills sind wie in einem Film an mir vorbei gezogen», sagte Moser.

Während der 22 Stunden Wettkampfzeit habe die Aufgabe darin bestanden, aus den vorgegebenen Massen einen Unterstand mit Boden und Dach zu konstruieren. Dabei unterlief Moser allerdings schon am ersten Wettkampftag ein Fehler: Statt Zentimeter las der Zimmermann Millimeter vom Plan ab und konnte seine Bauteile nicht richtig zusammensetzen. Heute kann Moser darüber schmunzeln. Doch im Wettkampfstress sei ihm nicht mehr zum Lachen zumute gewesen. «Ich habe jedoch gewusst: Aufgeben nützt nichts. Also habe ich Vollgas weitergemacht.»

Im Nationalteam, aber nicht an der EM

Der Titel des Schweizer Meisters brachte für Moser auch den Einzug ins Nationalteam der Zimmerleute mit sich. «Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt», Sandro Moser. Die Mitglieder des Teams würden sich einige Male pro Jahr treffen und zusammen trainieren, als Vorbereitung auf die Europa- und Weltmeisterschaften regelmässiger.

Heinz Fluck gestaltet den Stein jeweils individuell angepasst an die Preisträgerinnen und Preisträger. Bild: Milena Bleiker

Das Ticket für die Europameisterschaften in drei Wochen verpasste Moser allerdings knapp. Dies, weil neuerdings nur noch ein Vertreter pro Land eingeladen ist und er sich bei der Vorausscheidung mit Rang zwei begnügen musste. Bei den Weltmeisterschaften in Lyon im September 2024 will Moser hingegen wieder vorne mit dabei sein.

Und die tausend Franken Preisgeld? Diese wolle er nach Abschluss der Rekrutenschule für das Gleitschirm-Brevet einsetzen.