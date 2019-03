Präsident des Bazenheider Kirchenverwaltungsrats verschiebt seinen Rücktritt Ende Jahr läuft die vierjährige Amtsperiode des Bazenheider Kirchenverwaltungsrates ab. Markus Frick und Köbi Helg werden sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Ihre Nachfolger sind bereits bekannt. Präsident Joseph Koch wiederum schiebt seinen Rücktritt aufgrund der Langfristplanung hinaus. Beat Lanzendorfer

Joseph Koch (Mitte) mit Reto Huser (links) und Marius Ammann, die sich bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst zur Wahl stellen. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Bauchef Köbi Helg ist 2003 von den Stimmbürgern in den Kirchenverwaltungsrat der Pfarrei Bazenheid gewählt worden. Am 1. Januar 2004 trat er sein Amt an. Nach 16 Jahren hat er nun frühzeitig bekanntgegeben, dass er sich im nächsten Herbst für keine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen wird.

Das gleiche Vorhaben tat Aktuar Markus Frick kund. Er wird den Rat nach acht Jahren verlassen. Ihre Nachfolger konnten bereits gefunden werden. Ihre Wahl an den Gesamterneuerungswahlen am 9. September vorausgesetzt, werden Reto Huser und Marius Ammann am 1. Januar 2020 ihr Amt antreten.

Bauabrechnung fällt viel tiefer aus

Diese Veränderungen übermittelte Präsident Joseph Koch den 83 anwesenden Stimmberechtigten an der ordentlichen Kirchbürgerversammlung am Montagabend im Pfarreizentrum. «Auch ich wollte das Präsidium am Ende dieser Amtsperiode abgeben. Aufgrund der im Rat angestellten Langfristplanung habe ich meinen Rücktritt um zwei Jahre verschoben», erklärte Koch. Nach seinem Abgang ist vorgesehen, dass Marius Ammann die Präsidentschaft übernimmt. Silvia Scherrer und Nicole Ott, die beiden Frauen im Rat, stellen sich weiterhin zur Verfügung.

Statt einer Entnahme aus den allgemeinen Reserven von 82'000 Franken schliesst die Rechnung mit einem Gewinn von gut 84'000 Franken ab. Begründet wird dies mit dem haushälterischen Umgang der Mittel sowie Mehreinnahmen bei den Steuern von rund 100'000 Franken. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 26 Prozent sieht das Budget des begonnenen Jahres eine ausgeglichene Rechnung vor.

Bei der Bauabrechnung der Fassadensanierung und Innenreinigung der Kirche St.Josef lagen die definitiven Zahlen vor. Die Rechnung schliesst mit 665'000 Franken markant unter den budgetierten 960'000 Franken ab. Die Schäden an der Aussenfassade waren weniger gravierend als angenommen. Gebaut wird auch in diesem Jahr. Es ist vorgesehen, die Verbundsteine vor dem Pfarreizentrum zu ersetzen. Zudem wird im Innern des Pfarreizentrums die Beleuchtung sowie die Holzdecke erneuert. Gemäss Rechnung sind dafür 74'500 Franken vorgesehen.