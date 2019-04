Präsident der Raiffeisenbank Neckertal: «Es ist der richtige Moment für eine Fusion» Am Freitag lud die Raiffeisenbank Neckertal zur 109. Generalversammlung. Viel Raum nahmen die Vorarbeiten zum möglichen Zusammenschluss mit der Raiffeisenbank unteres Toggenburg ein. Sascha Erni

Fast 500 Genossenschafter besuchten die Generalversammlung in St.Peterzell. (Bild: Sascha Erni)

«Ich glaube, das hat sich gelohnt», lachte Verwaltungsratspräsident Kurt Knaus am 5. April in der Mehrzweckhalle St. Peterzell. Wie bereits das Jahr zuvor verzichtete die Raiffeisenbank Neckertal auf ein Festbankett und eröffnete dafür die Generalversammlung mit einem Unterhaltungsprogramm. Der junge Sänger Remo Forrer begeisterte die anwesenden 496 stimmberechtigten Mitglieder nebst Gästen mit seinen Cover-Songs. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Versammlung sollte aber trotzdem niemand hungrig zu Bett müssen: Die Raiffeisen chauffierte die Genossenschafter mit Bussen in verschiedene Lokale der Region.

Zuvor jedoch standen die Geschäfte an. Mit dem Fall Vincenz, der Reform 21 und nicht zuletzt der IT-Umstellung sei 2018 ein turbulentes Jahr gewesen, sagte Kurt Knaus in seinem Jahresrückblick. Dabei sei fast untergegangen, dass es für die Raiffeisengruppe auch ein Rekordjahr gewesen ist: «Operativ sind wir wirklich sehr gut unterwegs.» Das gelte auch für die Raiffeisenbank Neckertal. «Erstmals konnten wir die Bilanzsumme auf über 300 Millionen steigern», zeigte er sich sichtlich stolz.

Mit Fusion stärkt man die Wettbewerbsfähigkeit

Im Anschluss stellte Bankleiter Christian Okle die Jahresrechnung vor. Die Bank erzielte einen Bruttogewinn von 3.658 Millionen bei einem Geschäftserfolg von 1.288 Millionen Franken. Die Kundengelder haben 2018 die Marke von 265 Millionen Franken erreicht, sämtliche Darlehen und Kredite werden laut Okle vollumfänglich durch diese Kundengelder refinanziert. Die Generalversammlung nahm Jahresrechnung und Bilanz diskussionslos und einstimmig an. Ebenso einstimmig votierte sie für eine 6%ige Verzinsung der Anteilsscheine. Bei der Bestätigung der PWC als Revisionsstelle gab es eine Gegenstimme.

Der grosse Informationsbrocken versteckte sich dann hinter Traktandum 8: Wie steht es um die Pläne des Verwaltungsrats, mit der Raiffeisenbank unteres Toggenburg zu fusionieren? Kurt Knaus nahm sich ausführlich Zeit, um die Genossenschafter über den aktuellen Stand der Dinge aufzuklären. Er stellte klar, dass es sich nicht um eine feindliche Übernahme, sondern um einen Zusammenschluss auf Augenhöhe handle. «Das Marktumfeld ist nicht änderbar. Man muss sich anpassen, sonst wird man überrollt», erklärte Knaus. Die Verwaltungsräte beider Raiffeisenbanken seien sich sicher, dass eine Fusion die Wettbewerbsfähigkeit stärken könne.

«Wir fühlen uns nicht übernommen»

Kurt Knaus, Verwaltungsratspräsident der

Raiffeisenbank Neckertal. (Bild: Sascha Erni)

Wie Knaus ausführte, sei die Raiffeisenbank unteres Toggenburg von allen Nachbarbanken sowohl aus Sicht der Geschäftsfelder als auch der Mentalität am naheliegendsten. «Ich musste da als Schöngründler über meinen Schatten springen», schmunzelte er mit Blick auf die Raiffeisenbank Hinterland. Für den Zusammenschluss sprächen verschiedene Gründe, so drängten etwa branchenfremde Anbieter in den Markt. «Jetzt ist der richtige Moment für einen Zusammenschluss,» sagte Knaus, «wir fühlen uns nicht übernommen.» Die Genossenschafter bedankten sich mit spontanem Applaus.

Die Ausführungen des Verwaltungsratspräsidenten lösten im Plenum nur eine Frage aus: Heisst das, dass die Neckertaler in Zukunft nach Bütschwil zur Generalversammlung müssen? Kurt Knaus erklärte, dass es eine Frage der Platzverhältnisse sei. Aus diesem Grund würde die Raiffeisenbank unteres Toggenburg ihre GV in zwei Hallen gleichzeitig abhalten, ob nach einem Zusammenschluss eine dritte Mehrzweckhalle dazu komme, sei noch offen. Voraussichtlich werden die Genossenschafter an der Versammlung vom 27. März 2020 über das Fusionsbegehren des Verwaltungsrats abstimmen können – zumindest dann noch sicher im Neckertal.