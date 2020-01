Präsident der Kesb Toggenburg tritt zurück Glen Aggeler tritt als Präsident der Kesb Toggenburg zurück. Seine Nachfolge ist bereits geregelt.

Glen Aggeler ist nur noch bis Ende Februar Präsident der Kesb Toggenburg. Bild: PD

Seit rund sieben Jahren existiert die Kesb Toggenburg. Und ebenso lange steht ihr Glen Aggeler vor. Unter der Leitung von Glen Aggeler wurde der neue Kindes- und Erwachsenenschutz per 1. Januar 2013 infolge der gesamtschweizerischen Gesetzesrevision im Toggenburg umgesetzt. Die Aufbauarbeiten begannen indes schon im August davor, weshalb Aggelers Rücktritt auf Ende Februar das Ende einer fast achtjährigen Tätigkeit «im Dienste des Kindes- und Erwachsenenschutzkreises Toggenburger» markiert, wie die Behörde in einer Mitteilung schreibt.

Aggeler habe die Behörde mit den entsprechenden Fachdiensten aufgebaut und konsolidiert, schreibt die Kesb weiter. Heute erfülle die Behörde gesetzlichen Aufgaben für einen funktionierenden zivilrechtlichen Kindes- und Erwachsenenschutz. Sie kläre Sachverhalte ab und ordne die notwendigen Massnahmen an. In der Region Toggenburg werden dazu gemäss Angaben der Behörden rund 550 Dossiers für Erwachsene und rund 350 Dossiers für Kinder geführt.

Kesb übernahm von den Vormundschaftsbehörden

Jährlich werden dabei rund tausend Verfügungen erlassen. Nur bei einem Bruchteil davon komme es zu Beschwerden, sagte Aggeler in dieser Zeitung im Sommer 2018. Rund 30 mal jährlich komme das vor. Nur in wenigen habe sich herausgestellt, dass die Behörde tatsächlich falsch gelegen habe. Entsprechend stellte Aggeler seiner Behörde ein gutes Zeugnis aus.

Die Kesb Toggenburg übernahm die Fälle von den ehemaligen Vormundschaftsbehörden der Gemeinden. Diese waren damals zuständig, wenn ein Kind misshandelt wurde oder ein Erwachsener verwahrloste. Damals hätten oft der Gemeindeschreiber und eine Milizkommission schwierige und folgenschwere Entscheide treffen müssen. Mit der Gründung der Kesb übernahmen das Fachpersonen aus verschiedenen Disziplinen. Für Aggeler eine Verbesserung. Die Kesb kenne zwar im Gegensatz zu den Gemeinden das Umfeld der Menschen vielleicht nicht im Vornherein, dazu könne man aber Abklärungen treffen. In einer Gemeinde bestehe die Gefahr, dass die Beteiligten auch an die finanziellen Auswirkungen denken würden, die eine Massnahme mit sich bringe, sagte Aggeler im erwähnten Artikel in dieser Zeitung. Die Kesb sei unabhängig und bei so vielen Dossiers könne man auch von einem gewissen Erfahrungsschatz profitieren.

Anzahl Dossiers nicht gestiegen

Trotz der neuen Aufgaben und Strukturen sie die Anzahl Dossiers nicht gestiegen, schreibt die Kesb in der aktuellen Mitteilung. «Vielmehr konnten die effektiven Massnahmen wie beispielsweise Platzierungen durch frühzeitige Interventionen und subsidiäre Möglichkeiten gesenkt werden.»

Glen Aggeler habe in dieser Aufgabe stets das Vertrauen der Gemeinden, Partnerorganisationen, Fachdienste oder Funktionäre anderer Behörde verspürt. Nun macht er sich selbstständig und führt mit einem Geschäftspartner eine Kanzlei für Recht und Treuhand. Aggeler sitzt seit Jahresbeginn auch im Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden und seit April 2018 im Herisauer Gemeinderat.

Bisherige Vizepräsidentin übernimmt

Carola Müller-Wittmer ist ab März neue Präsidentin der Kesb Toggenburg. Bild: PD

Aggelers Nachfolgerin steht bereits fest. Die amtierende Vizepräsidentin, Carola Müller-Wittmer, wurde durch die Gemeinden respektive deren Delegierte zur neuen Präsidentin der Kesb Toggenburg gewählt. Sie übernimmt die Leitung per 1. März. Die 35-jährige Juristin war gemäss Mitteilung massgeblich am Aufbau der Behörde beteiligt. Der neue Vizepräsident wird Salvatore Della Valle.