Prämierung Manchmal zu sauer, manchmal nicht sauer genug: Regionale Käsespezialitäten auf dem Prüfstand Nach Bloder- und frischem Sauerkäse erhalten Liebhaber nun auch gereiften Sauerkäse aus der Region. Anlässlich der Anpassung der Zertifizierungskriterien wird nun Toggenburger AOP-gereifter Sauerkäse auch klar definiert.

Jurymitglied Kurt Scheiwiller nimmt eine der eingereichten Proben ganz genau in Augenschein. Bild: Adi Lippuner

Alljährlich gegen Ende der Alpsaison werden die eingereichten Bloder- und Sauerkäse durch eine fünfköpfige Jury nach vorgegebenen Kriterien geprüft. Corinne Gantenbein, ZHAW in Wädenswil, der pensionierte Käser Christian Eggenberger, Sevelen, Othmar Bereuter, Landwirtschaftskammer Vorarlberg, der Toggenburger Gastronom Kurt Scheiwiller und Otto Gerner, Eschen FL, früher Verantwortlicher Milchhof Schaan und Vorsitzender der Jury, nahmen am Freitagnachmittag in Salez 13 Proben unter die Lupe.

Beim Abschlussgespräch der Jury wurde deutlich, dass die Produktionsbedingungen, offenbar als Folge der grossen Hitze, nicht ganz einfach waren. Alle fünf waren sich einig, dass noch nie seit Bestehen des Vereins und Bewertung der Käse so grosse Unterschiede festgestellt wurden. Corinne Gantenbein sagte:

«Es gibt Käse, die sind viel zu sauer, andere haben einen zu hohen Salzgehalt.»

Auch Otto Gerner betonte die markanten Unterschiede, wobei insbesondere bei den AOP-Produkten keine, von den Vorgaben abweichenden Laborwerte, toleriert werden dürfen.

Zertifizierung als wichtige Aufgabe An der Mitgliederversammlung vom Freitagabend wies Präsident Hans Oppliger darauf hin, dass die Aktivitäten im Berichtsjahr eingeschränkt waren. «Wir konnten aber auch im 16. Jahr seit Bestehen des Vereins die Zertifizierungen im gewohntem Umfang durchführen.» Die Vorstandsmitglieder sind alle drei Jahre zu wählen. Es gab keine Rücktritte und so bilden weiterhin Hans Oppliger, Frümsen, Präsident, Hans Stadelmann, Nesslau, Vizepräsident, Otto Gerner, Eschen, Kassier und Florian Tischhauser, Grabs, Vertreter der Milchproduzenten, den Vereinsvorstand.

Aus Werdenberg ins Toggenburg

Gereifter Sauerkäse hat insbesondere in der Region Werdenberg viele Liebhaber. Dank der Abschlussarbeit von Anna Kägi, Käserin bei der Stadelmann AG in Nesslau, wird dieser nun auch im Toggenburg produziert. Mit Unterstützung des «Sauerkäseprofessors», wie Ruedi Alder, ein langjähriger Produzent dieser Spezialität, liebevoll genannt wird, fand Anna Kägi den Zugang zur anspruchsvollen Herstellung.

Anlässlich der Anpassung der Zertifizierungskriterien wird nun Toggenburger AOP-gereifter Sauerkäse auch klar definiert, wie Hans Oppliger, Präsident des Vereins Bloder-/Sauerkäse an der abendlichen Mitgliederversammlung betonte.

Vier Auszeichnungen

Drei der vier Auszeichnungen werden persönlich entgegengenommen, Melanie Stöttinger und Lukas Schwarzhans, Alp Tesel, Florian Tischhauser, Grabs-Mafun und Hans Stadelmann, Nesslau als Stellvertreter seiner Mitarbeiterin Anna Kägi. Bild: Adi Lippuner

Tagessieger wurden Yvonne und Florian Tischhauser, Hofkäserei Mafun, Grabs, mit dem gereiften Sauerkäse AOP. Das Produkt erhielt 17.8 von möglichen 20 Punkten. Mit der gleichen Punktezahl konnte der gereifte AOP Sauerkäse, produziert von Anna Kägi in der Käserei Stadelmann, Nesslau, ausgezeichnet werden. Dies nach dem Entscheid der Jury und mit Zustimmung des Präsidenten, weil der Salzgehalt über den Vorgaben lag. Bei den frischen Sauerkäse, freie Kategorie, gab es je 17.1 Punkte für die Alp Tesel der Ortsgemeinde Gams, Senn Michael Sandrell und die Alpgenossenschaft Guschg, Schaan, hergestellt von Hanspeter Raschle.