Öffentlicher Verkehr Reisende ab Wattwil müssen künftig umsteigen: Ab Ende 2024 fährt ein E-Postauto von Wildhaus nach Buchs Bisher konnten Reisende im selben Postauto von Wattwil bis nach Buchs durchfahren. Ab Ende 2024 müssen sie nun in Wildhaus umsteigen – auf ein neues, elektrisches Postauto.

Die Linie 790 von Wattwil bis Buchs wird noch bis Ende 2024 direkt verkehren. Bild: Sabine Camedda

Die Postauto-Linie 790 in Richtung Buchs verkehrt stündlich ab dem Bahnhof in Wattwil. Knapp 90 Minuten und 37 Haltestellen später, befinden sich die Reisenden am Ziel. Die Linie 790, die via Nesslau-Wildhaus rund 42 Kilometer zurücklegt, zählt damit zu den längeren Postauto-Strecken der Region. Ende 2024 wird damit jedoch Schluss sein. Dann müssen Mitfahrerinnen und Mitfahrer in Wildhaus umsteigen.

Wie das Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen in seinem Bericht vom August schreibt, wird der Linienbruch aufgrund der für Herbst 2024 vorgesehenen «Elektrifizierung der Linie Buchs-Wildhaus» erfolgen. Der Kanton St.Gallen möchte ab 2025 alle Buslinien auf fossilfreie Antriebe umrüsten.

Leichte Lieferverzögerung bei den E-Bussen

Ab Dezember 2024 wird ab der Haltestelle «Wildhaus, Dorf» ein elektrisches Postauto nach Buchs fahren. Bild: Sabine Camedda

Bis Wildhaus werden weiterhin Dieselbusse verkehren, von dort bis nach Buchs werden Ende 2024 elektrische Fahrzeuge in Betrieb genommen. Der Grund: Auf der Linie Wattwil-Buchs verkehren heute doppelstöckige Busse. Diese sind vorläufig noch nicht in der Elektroversion verfügbar. «Auf dem Linienast Buchs–Wildhaus hingegen reicht die Kapazität eines Standardbusses», sagt Patrick Ruggli, Leiter des kantonalen Amts für öffentlichen Verkehr, auf Anfrage. Die E-Busse werden aufgrund einer leichten Lieferverzögerung voraussichtlich im Dezember 2024 zum Einsatz kommen.

Viel mehr wird sich für die Bevölkerung nicht ändern, denn schon heute ist im Fahrplan in Wildhaus eine Standzeit vorgesehen. «Diese Zeit wird künftig für das Umsteigen genutzt», sagt Ruggli. Voraussichtlich werden an der Haltestelle Wildhaus, Dorf sieben Minuten für den Umstieg zur Verfügung stehen. Das Amt für Umwelt klärt derzeit ausserdem ab, ob eine Verlängerung der Linie Buchs-Wildhaus nach Unterwasser zweckmässig und möglich wäre.

Doppelstöcker werden erst 2031 ersetzt

Bis auch die doppelstöckigen Busse mit E-Postautos ersetzt werden, dauert es übrigens noch eine Weile. Die Doppelstöcker sind erst seit rund sechs Jahren in Betrieb. Damit ist die Abschreibungsdauer, die 12 bis 14 Jahre beträgt, noch lange nicht erreicht. Eine Grobplanung der PostAuto Schweiz AG sieht vor, dass die Doppelstockbusse im Jahr 2031 ersetzt werden. Patrick Ruggli sagt: «Damit wäre dann die ganze Strecke Buchs–Wattwil elektrifiziert.»