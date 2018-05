Post schliesst Filiale in Wildhaus und eröffnet Agentur Ab dem 20. August müssen Wildhauser Kundinnen und Kunden ihre Postgeschäfte im Spar erledigen. Dann schliesst die Post die Filiale im Ort. Ruben Schönenberger

In der Wildhauser Postfiliale werden nach dem 20. August keine Briefe mehr gestempelt. (Symbolbild: Reto Martin)

Die Post hat entschieden, ihre Filiale in Wildhaus zu schliessen und durch eine Filiale mit Partner im Spar zu ersetzen. Das schreibt das Unternehmen gestern in einer Mitteilung.

Schon im September des letzten Jahres hat die Post die Öffentlichkeit informiert, dass sie mit der Gemeindebehörde von Wildhaus-Alt St.Johann im Dialog stehe und eine neue Lösung für die lokale Postversorgung suche. Dass Toggenburger Postfilialen gefährdet sind, stand indes gar schon länger fest.

Nun ist klar, dass die Post ihre Dienstleistungen in Wildhaus ab dem 20. August im Spar-Supermarkt, Dorf 3, anbietet. Bis zum Start des neuen Angebots bleibe die heutige Filiale der Post in Wildhaus unverändert in Betrieb.

Durch die Agentur im Spar profitiere die Bevölkerung von äusserst kundenfreundlichen Öffnungszeiten, schreibt die Post weiter. «Modell bewährt sich an über 1000 Standorten» Das Angebot der neuen Postagentur umfasse die täglich nachgefragten Postgeschäfte rund um Briefe und Pakete sowie Einzahlungen und den Bezug von Bargeld. «Das Modell bewährt sich bereits an über 1000 Standorten in der Schweiz. So auch in Alt St. Johann, wo bereits seit neun Jahren Postdienstleistungen im Spar erhältlich sind», schreibt die Post abschliessend in ihrer Mitteilung.