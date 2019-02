Positive Entwicklung des Toggenburgs soll anhalten Stehen im Thur- und Neckertal Entscheide von grosser Tragweite an, ist die Regionsorganisation meist nicht weit weg. Geschäftsführer Daniel Blatter stellte den Verein Region Toggenburg am Zentrum-Znüni in Wattwil vor. Ruben Schönenberger

Daniel Blatter, Geschäftsführer Region Toggenburg. (Bild: PD)

«Wir wollen das Toggenburg positionieren», sagte Daniel Blatter von der Region Toggenburg gestern am Zentrum-Znüni des Vereins Zentrum Wattwil. Dabei sollen die Stärken sichtbar gemacht werden, ohne das Blaue vom Himmel herab zu versprechen. «Wir wollen das verkaufen, was wir auch wirklich sind», sagte er. Schliesslich habe man einiges zu bieten und die Entwicklung in den letzten Jahren sei erfolgreich verlaufen.

Bevölkerung entwickelt sich positiv

Blatter führt dazu zwei Beispiele an. In den zehn Gemeinden habe sich die Bevölkerung insgesamt positiv entwickelt, auch wenn dafür vor allem die Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil, Wattwil und Ebnat-Kappel gesorgt hätten.

Und die schwierige Phase nach dem Ende der Heberlein-Ära habe man überwunden. 2016 habe man mit rund 12'400 wieder die Anzahl Vollzeitstellen ausweisen können, von der es 2001 nach dem Ende der Heberlein-Ära zuerst einmal abwärts gegangen war. Diese Entwicklung habe man in erster Linie den bereits ansässigen Toggenburger Firmen zu verdanken. «Diese haben sich gut entwickelt», sagte Blatter. Er erwähnte, die IST AG, die einst im Wattwiler «Glaspalast» entstanden ist. Sie sei heute an ihrem Sitz in Ebnat-Kappel einer der grössten Arbeitgeber der Region. Von aussen seien hingegen kaum grosse Zuzüger dazugestossen, sagte Blatter.

Gute Verbindungen nach Zürich

Damit die positive Entwicklung des Toggenburgs anhält, kümmert sich die Regionsorganisation um verschiedene Punkte. So versuche sie den Standort zu fördern. Dazu gehören beispielsweise Anstrengungen im Bereich Verkehr. Beim motorisierten Individualverkehr sei da mit den Umfahrungen gerade viel im Entstehen, beim öffentlichen Verkehr sei die Anbindung schon länger sehr gut. Um dies zu illustrieren, sagt Blatter:

«Von Wattwil bin ich gleich schnell in Zürich wie von St.Gallen.»

In Arth-Goldau habe man zudem Zugang zur Nord-Süd-Achse. «Das Bewusstsein dafür ist aber vielerorts nicht vorhanden», sagte er. Wenn jemand zum ersten Mal von Zürich ins Toggenburg reise, sei er oft überrascht, wie schnell das gehe. Ganz grundsätzlich sei die Wahrnehmung von aussen nicht immer deckungsgleich mit der Realität. Oft sehe man das Thur- und Neckertal lediglich als Naherholungsgebiet, dessen Bewohnerinnen und Bewohner etwas engstirnig seien. «Das Toggenburg sollte mehr als Wohn- und Arbeitsort wahrgenommen werden», forderte Blatter.

Der Tourismus sei zwar wichtig, in Bezug auf Arbeitsplätze und Wertschöpfung lebe man aber vor allem vom produzierenden Gewerbe, der Industrie und den Dienstleistungsbetrieben.

Ein Viertel wohnt ausserhalb der Bauzone

Für die Förderung der Wirtschaft sei es unter anderem wichtig, dass Bauland verfügbar sei und verhältnismässig schnell Projekte auf diesem Land umgesetzt werden könnten. Als Beispiel nannte Blatter das wirtschaftliche Schwerpunktgebiet in der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil, wo Güntensperger Käse bereits ein neues Käselager gebaut hat und die Kuhn Back & Gastro AG einen Neubau plant.

Im Bereich der Bauten sei auch die Raumplanung konstant ein Thema, gerade weil im Toggenburg rund ein Viertel der Bewohnerinnen und Bewohner ausserhalb der Bauzone wohnt. Diese typischen Streusiedlungen seien zwar eine Herausforderung, aber eben auch ein Markenzeichen der Region. Folglich bringe sich der Verein auch bei diesem Thema immer wieder in die politischen Prozesse ein.

Ganz grundsätzlich lege man Wert auf eine gute Infrastruktur. Deshalb engagiere sich der Verein zum Beispiel für den Campus Wattwil oder für das Klanghaus. Auch für das Spital Wattwil sei ja leider wieder ein Einsatz nötig geworden, beschwerte sich Blatter.

Geburtshelfer des Energietal Toggenburg

Die Region Toggenburg versteht sich aber auch als aktiver Geburtshelfer. So habe man dem Energietal Toggenburg, das dieses Jahr das zehnjährige Bestehen feiert, auf die Beine geholfen, bis es flügge wurde. Und auch beim Baumwipfelpfad Neckertal und dem Klangweg habe man mitgewirkt, erwähnte Blatter.

Auch wenn der Verein die ganze Region im Auge hat – dazu gehören alle Toggenburger Gemeinden ausser Kirchberg und Lütisburg –, spiele Wattwil natürlich eine spezielle Rolle. «Wattwil ist das unbestrittene Zentrum und hat eine Lead-Funktion», beschrieb Blatter. Seit zehn, zwölf Jahren gebe man auch Gas, diese Funktion einzunehmen. Das sei für die Region sehr wichtig. Denn: «Geht es Wattwil gut, geht es den umliegenden Gemeinden gut», zeigte sich Blatter überzeugt.

Die Umfahrung werde sicher eine Veränderung bringen, aber Wattwil habe weiterhin ein grosses Einzugsgebiet und ziehe deshalb viele Leute an. Auch für potenzielle Kundinnen und Kunden aus Orten wie Gommiswald oder Ernetschwil sei Wattwil oft die bessere Alternative als beispielsweise Rapperswil. Weiteres Potenzial in der Zentrumsgemeinde sieht Blatter vor allem im Gastro-Bereich.