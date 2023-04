Portrait «Mein Kopf und mein Körper wollen wieder Fussball spielen»: Die Ebnat-Kapplerin Martina Horvat gibt auch nach drei Knie-Operationen die Hoffnung nicht auf Am Ostermontag bietet sich den Frauen von Zweitligist FC Ebnat-Kappel mit einem Sieg gegen das unterklassige Flums-Walenstadt die Möglichkeit zum zweiten Mal nach 2019 das Finale des Ostschweizer Verbandes zu erreichen. Nicht dabei sein kann Martina Horvat. Die 30-Jährige hat sich vor zehn Monaten das Kreuzband gerissen. Eine Rückkehr auf den Fussballplatz steht derzeit in den Sternen.

Da war die Welt für Martina Horvat (links) noch in Ordnung. Kurze Zeit später musste sie das Spielfeld verletzt verlassen. Die spätere Diagnose: Kreuzbandriss. Bild: Beat Lanzendorfer (6. 6. 2022)

Es gibt Ereignisse, die bleiben für immer im Gedächtnis haften und man weiss noch Jahre später, an welchem Datum sie passiert sind. Für die Ebnat-Kappler Fussballerin Martina Horvat ist es der 6. Juni 2022, den sie nie mehr aus ihrer Erinnerung streicht. Es war der Tag, an dem sie sich im Meisterschaftsspiel gegen Uzwil das Kreuzband des rechten Knies riss. Das gleiche Malheur war ihr zehn Jahre zuvor passiert – am linken Knie.

Weil in der Rehabilitationsphase Komplikationen aufgetreten sind, ist zehn Monate nach der erlittenen Verletzung nicht sicher, ob sie jemals wieder auf den Fussballplatz zurückkehren kann. Sie hadert aber nicht mit dem Schicksal und ist trotzdem Teil der Mannschaft. Gerade jetzt im Hinblick auf das Cuphalbfinale am Ostermontag gegen Flums-Walenstadt gibt sie ihren jüngeren Teamkameradinnen wertvolle Tipps.

Das Gefühl schon einmal erleben dürfen

Obwohl die Anhängerin von Bayern München am Ostermontag um 17 Uhr in Flums nicht mittun kann, fiebert sie dem Spiel entgegen. Sie sagt: «Es wäre schön, wenn wir den Einzug ins Endspiel schaffen.» Vor vier Jahren waren die Ebnater Fussballerinnen schon einmal im Finale, mussten sich am Ende wegen eines Last-Minute-Tores aber mit 2:3 gegen FF Toggenburg geschlagen geben. «Das Gefühl, dabei zu sein, ist aber einmalig», sagt Horvat.

Martina Horvat, derzeit verletzte Spielführerin beim FC Ebnat-Kappel Frauen. Bild: Beat Lanzendorfer

Obwohl die gelernte Köchin am Kantonsspital St.Gallen und jetzige Diätköchin in der Wattwiler Berit-Klinik seit zehn Monaten verletzt ist, hat sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben, irgendwann auf den Fussballplatz zurückzukehren. Das ist bewundernswert, denn auf ihrem Weg zurück wurde sie mehrfach zurückgebunden. Vorerst verlief alles glatt, zehn Tage nach ihrem erlittenen Kreuzbandriss wurde sie operiert. Die Probleme begannen zwei Monate später mit einer Schwellung im Knie. «Ich habe gespürt, da stimmt etwas nicht.» Ihr Gefühl sollte sie nicht täuschen, es stellte sich als Infektion heraus, eine zweite Operation wurde nötig. Das danach verabreichte Antibiotikum brachte keine Besserung, im Dezember musste sie noch einmal auf den Operationstisch.

«Mein Arzt hat mir damals erklärt, die früheste Rückkehr auf den Fussballplatz wäre in zwölf Monaten möglich, ich solle mich aber schon mal mit dem Gedanken befassen, ganz aufzuhören.» Diesen Gedanken hat die Kämpferin ganz weit weggeschoben. «Zwischendurch wollte ich schon aufhören, jetzt habe ich aber wieder Mut gefasst. Mein Kopf und mein Körper wollen wieder Fussball spielen.»

Halbfinals am Ostermontag Montag, 10. April, 10.30 Uhr: Widnau (2.) – Uzwil (2.); 17 Uhr, Flums – Walenstadt (3.) – Ebnat-Kappel (2.), Sportanlage Banau, Flums. Endspiel am 23. Mai.

Angefangen hat sie mit sieben Jahren unter der im letzten Jahr verstorbenen Ebnat-Kappler Trainerlegende Fritz Hagmann. Nach kurzen Abstechern zum Ende ihrer Juniorenzeit nach Rapperswil-Jona, Wil und St.Gallen ist sie zum Start ihrer Aktivkarriere zum Club ihres Herzens zurückgekehrt und hat nicht vor, noch einmal zu wechseln.

Schon mehr als zehn Jahre Trainerin

Erst 30, blickt sie bereits auf eine zehnjährige Amtszeit als Trainerin zurück. Zurzeit trainiert sie mit ihrer Teamkameradin Siri Bucherini die Mädchen FF15. Davor betreute sie Knaben von den Ebnat-Kappler E- bis zu den B-Junioren. Darunter waren mit Marius Schwabe, Lukas Romer, Stefano Grisendi oder Tim Scherrer mehrere Junioren, die heute dem Kader der 1. Mannschaft angehören. Sollte ihnen in dieser Saison der Sprung in die 3. Liga gelingen, wovon mit zehn Punkten Vorsprung in der Tabelle auszugehen ist, dürfte sich Horvat auch eine Scheibe vom Erfolg abschneiden.

Martina Horvat (hinten rechts), hier in einem Derby gegen FF Toggenburg: Ohne das weisse Tape am linken Handgelenk geht es nicht. Bild: Beat Lanzendorfer

Das sind aber Gedankenspiele, die den kommenden Sommer betreffen. Kurzfristig sind die Blicke von Horvat auf den Ostermontag gerichtet. Und hier leistet sie einen wichtigen Beitrag, indem sie den Gegner analysiert und ihre Erkenntnisse der Mannschaft weitergibt. «Das liegt mir und das habe ich schon früher gemacht», sagt sie lachend. Hier schimmert ihr Trainerblut durch.

Und vielleicht schlummert in ihrem Hinterkopf ja der Gedanke, dass sie bei einer weiteren Cupfinalteilnahme noch einmal als Spielerin auflaufen darf. Dann wieder mit einem weissen Tape an ihrem linken Handgelenk, genauso eines, wie es auch ihr mittlerweile zurückgetretenes fussballerisches Idol Mario Mandzukic jeweils getragen hat. «Es hat mir immer Glück gebracht, nur am 6. Juni 2022 nicht», sagt die gebürtige Kroatin. Aber es gebe trotzdem keinen Grund, künftig auf den bewährten Glücksbringer zu verzichten.