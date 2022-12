Porträt Vom dritten Ersatzplatz in den Ratssaal: So tickt Hansruedi Thoma, der neue Kantonsrat aus Müselbach Der 49-jährige Hansruedi Thoma, Mitglied der Mitte Kirchberg, tritt im nächsten Jahr die Nachfolge von Karl Brändle an. Der Bütschwiler ist an der letzten Session nach zehnjähriger Kantonsratstätigkeit zurückgetreten.

Auf dem Rindermastbetrieb von Hansruedi Thoma, Die Mitte, in Müselbach leben 35 Tiere. Bild: Beat Lanzendorfer

In der kommenden Februarsession des St.Galler Kantonsrates wird der Müselbacher Hansruedi Thoma, Die Mitte, zum neuen Kantonsrat vereidigt. Er tritt die Nachfolge von Karl Brändle an, der im November seinen Rücktritt eingereicht hat. Dass es doch noch für den Einzug ins Kantonsparlament reicht, damit hat Thoma nicht mehr gerechnet.

Vor sechs Jahren erstmals angetreten

Im Jahr 2016 kandidierte Thoma erstmals als Kantonsrat. Als erster Ersatz hegte er berechtigte Hoffnungen, im Verlaufe der Legislatur nachrücken zu können. Weil sich keiner der Amtierenden zum Rücktritt entschied, wurde daraus aber nichts.

Für Thoma war klar, dass er sich im Jahr 2020 erneut der Wahl stellen würde. Hinter den gewählten Andreas Widmer, Mühlrüti, Mathias Müller, Lichtensteig, und Karl Brändle, Bütschwil, war er nach Alois Gunzenreiner, Wattwil, und Adrian Gmür, Bütschwil, dritter Ersatz. Als Widmer seinen Rücktritt einreichte und Gunzenreiner verzichtete, rückte Gmür an dessen Stelle. Als dann Brändle im vergangenen November sein Ende der zehnjährigen Mitgliedschaft im Kantonsrat verkündete, war die Zeit reif für Hansruedi Thoma.

Weil Brändle seine Demission schon im Sommer in Aussicht stellte, konnte sich Thoma auf seine neue Aufgabe vorbereiten. Dazu erklärt der 49-Jährige:

«Ich habe nicht mehr damit gerechnet. Dafür freue ich mich jetzt umso mehr und nehme die Herausforderung gerne an.»

Er habe zwar einen Moment Bedenkzeit gebraucht, doch dann sei klar gewesen: «Die Wähler haben mir an der letzten Wahl ihre Stimme gegeben. Deshalb ist in mir der Entschluss gereift, das Amt auch zu bekleiden, wenn ich nachrutsche.»

Er habe nicht vor, nach einem Jahr wieder abzutreten. «Im 2024 werde ich mich zur Wiederwahl stellen. Ich möchte mich während einer ganzen Legislatur einbringen.»

Ländliche Regionen würdig vertreten

Nur dann könne er davon ausgehen, dass er als einer von 120 Kantonsräten etwas bewege. «Im ersten Jahr gilt es sich zu zeigen und Kontakte zu knüpfen. In der kommenden Legislatur möchte ich dann Einfluss nehmen – auch parteiübergreifend.»

Thoma will dazu beitragen, dass die ländlichen Regionen im Kantonsrat «würdig vertreten» sind. Was ihn zusätzlich motiviert: «Im Toggenburg gibt es rund 1000 Landwirtschaftsbetriebe. Sie möchte ich im Kantonsrat vertreten. Zurzeit kommt kein Kantonsrat aus dem Wahlkreis Toggenburg aus der Landwirtschaft.» Der Kantonsrat, so Thoma, solle «nicht nur aus Gemeindepräsidenten, sondern auch aus Landwirten und Handwerkern bestehen». Auch sie bräuchten eine Stimme.

Thoma weist darauf hin, dass er sich als Vertreter aller Landwirte im Kanton St.Gallen versteht. Er weiss, wovon er spricht. Zusammen mit Ehefrau Franziska führt er im Weiler Münchwilen bei Müselbach einen Nebenerwerbsbetrieb. Die Eltern dreier Kinder haben den Hof 1998 übernommen. Ein Jahr zuvor war Hansruedis Vater verstorben. Einst ein Milchwirtschaftsbetrieb mit elf Hektaren Land, führen die Thomas heute einen Rindermastbetrieb mit 35 Tieren auf acht Hektaren.

Neben den 20 Prozent auf dem eigenen Betrieb arbeitet der Meisterlandwirt in einem 90-Prozent-Pensum in einem landwirtschaftlichen Treuhandunternehmen. «Ich konnte mit meinem Arbeitgeber vereinbaren, dass ich ab nächstem Jahr das Pensum um zehn Prozent kürzen werde.» Thoma geht davon aus, dass die Arbeit im Kantonsrat pro Woche einen halben Tag in Anspruch nehmen wird.

«Etwas zur funktionierenden Demokratie beitragen»

Ob die Arbeit in der kommunalen Politik nie ein Thema gewesen sei? Er finde es wichtig, dass Leute auf kommunaler Ebene politisch aktiv sind, sagt Thoma. Jedoch: «Für ein Amt im Gemeinderat fehlt mir die Zeit.» Als Vorstandsmitglied der Ortspartei Die Mitte Kirchberg bringt sich Thoma auch in der Gemeindepolitik ein.

Dazu ist er Vorstandsmitglied des katholischen Kirchenverwaltungsrates in Kirchberg, Präsident des Bauernvereins Toggenburg und Landwirtschaftsratsmitglied des St.Galler Bauernverbandes. Ersteres beinhaltet eine Delegiertenstimme im schweizerischen Bauernverband. Als Ausgleich leiht er seine Stimme dem Männerchor Müselbach.

Hansruedi und Franziska Thoma verbringen ihre Freizeit am liebsten zu Hause, ihre Ferien am liebsten in der Schweiz. Und weil Sohn Raphael, mittlerweile 20-jährig, weiss, wie der Karren zu Hause läuft, darf die Auszeit in Zukunft durchaus auch ein paar Tage länger anhalten.

«Wir haben in der Schweiz eine gut funktionierende Demokratie», sagt Thoma. «Es braucht dafür aber auch Leute, die sich engagieren und für deren Erhalt einsetzen. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen.»