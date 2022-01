Porträt Hansueli Rechsteiner arbeitet seit bald 20 Jahren beim Skilift Hemberg – zu diesem Job ist er zufällig gekommen Vor sechs Jahren wurde Hansueli Rechsteiner zum Betreiber des Skilifts Hemberg gewählt. Hat es genug Schnee, so sitzt Rechsteiner an der Ticketkasse. Reicht der Schnee nicht, so geht er seinem Beruf als Landwirt nach.

Seit bald 20 Jahren arbeitet Hansueli Rechsteiner am Skilift Hemberg. Bild: Ruedi Roth

Hansueli Rechsteiner redet gerne mit anderen Menschen. Und wenn es auch mal nur kurze Gespräche bei der Ticketausgabe sind. «Wir wollen unseren Gästen ein möglichst unkompliziertes Erlebnis bieten. Eine persönliche Betreuung wird geschätzt und animiert die Besucher zum Wiederkommen», ist er überzeugt. Schnee hat es reichlich im Winter 21/22. Und so können die Mitarbeitenden vom Skilift Hemberg schon jetzt von einem guten Skiliftwinter reden. Damit aber alles tadellos funktioniert, ist ein Skigebiet auf eine gute Leitung angewiesen. Hansueli Rechsteiner erledigt dies jetzt schon seit sechs Jahren.

Ein zufälliges Angebot

Hansueli Rechsteiner, Skiliftbetreiber Hemberg. Bild: Ruedi Roth

Nach einer Hemberger Feuerwehrprobe wurde Hansueli Rechsteiner im Jahr 2003 angefragt. «Ob ich mithelfen würde beim Zügeln eines Tellerlifts von Rothenthurm nach Hemberg. Das war der Anfang dieser Karriere und es macht mir nach wie vor viel Spass», sagt Hansueli Rechsteiner und lacht. Der Tellerlift wurde damals an seinem Bestimmungsort in der Toggenburger Gemeinde montiert und die Skisaison konnte starten.

Jetzt waren auf dem Hemberg zwei Skilifte in Betrieb und Hansueli Rechsteiner betreute die Gäste am grossen Bügellift bei der Talstation Schtarchenbach. Gross war der Stundenlohn nicht. Aber all die Helfer erledigten die Skiliftarbeit auch mit viel Herzblut. Arbeitsbeginn war dort jeweils um 9.45 Uhr.

Die morgendliche Stallarbeit auf dem gut eingerichteten Brown-Swiss-Zuchtbetrieb mit 35 Tieren der Familie Rechsteiner ist dann aber noch nicht erledigt. Seit damals bis heute wird diese von Hansuelis Frau Marianne erledigt.

«Sie macht dies gerne und gut. Und ohne sie wäre diese ausserbetriebliche Arbeit gar nicht möglich.»

Hansueli Rechsteiner und seine Frau, Marianne Rechsteiner. Bild: Ruedi Roth

Fünf bis sieben Arbeitskräfte waren damals für einen einwandfreien Skiliftbetrieb der beiden Lifte nötig. Das Pilotieren des Pistenfahrzeugs, zwei Ticketkassen betreuen, Anbügeln und mehr stand auf dem Tagesprogramm. Aber die Winterzeit brachte nicht immer genügend Schnee auf dem Hemberg. Erfolge wechselten sich mit Defiziten ab und im Jahr 2012 wurde der grosse Bügellift stillgelegt. Dafür wurde beim Restaurant Skihus ein Zauberteppich montiert. Und dieses Förderband entpuppte sich bis heute als Volltreffer für Kinder und Anfänger in der Skitechnik.

Wahl zum Betriebsleiter

2016 wurde Hansueli Rechsteiner für die Übernahme der Betriebsleitung Skilift Hemberg angefragt. «Nach kurzer Bedenkzeit nahm ich diesen Posten an. So konnte ich meine langjährige Erfahrung als Mitarbeiter gleich selbst einbringen und nach meinem Gutdünken organisieren.» Und zu organisieren gibt es doch einiges.

Hansueli Rechsteiner schätzt es, dass er dabei auf einige langjährige Mitarbeitenden zählen kann. Wenn im Herbst jeweils der 80 Meter lange Zauberteppich beim Restaurant Skihus wieder frisch montiert wird, läuft alles wie am Schnürchen. Und die Angestellten kennen das Gelände. Man weiss, wo im Pistengebiet ein Schacht mit einer Matte geschützt werden muss. Oder wo man die Orientierungstafeln gut sichtbar befestigen muss.

Kurzfristige Planung

Die Betriebszeiten beim Skilift Hemberg variieren. Über die Wochenenden und während der regionalen Sportferien sind die Anlagen ganztäglich in Betrieb. «Gerne empfangen wir auch Gruppen, welchen wir einen Ganztagesbetrieb bieten. Ein Anruf genügt und dann mobilisiere ich meine Mitarbeitenden», sagt Hansueli Rechsteiner. Bei unsicheren Wetterlagen entscheidet er am Morgen, ob das Skivergnügen auf dem Hemberg an diesem Tag stattfindet oder nicht. Dies wird dann im Internet aufgeschaltet.

Wenn ein prächtiger Tag ansteht, muss schon früh abgeklärt werden, ob für die Besucher genügend Parkplätze zur Verfügung stehen; ob die Pisten überall in gutem Zustand sind; ob die Sicherheitsmarkierungen in Ordnung sind und mehr. Und dann geht es los.

Hansueli Rechsteiner betreut meistens den Ticketverkauf und kontrolliert den Betrieb des Tellerlifts. Im Wechsel mit einem Angestellten erledigt er auch die Vermietung von Skiausrüstungen vor Ort. Da könne es schon vorkommen, dass gleich eine ganze Familie vom Mietangebot profitieren will. «Diese Dienstleistung wird rege benutzt», sagt der Betriebsleiter.

Je nach Wetterlage ist der Skilift Hemberg über die Wochenenden und während der regionalen Sportferien ganztäglich in Betrieb. Bild: Ruedi Roth

Zwischen Hektik und Gelassenheit

Grundsätzlich seien die Skiliftnutzer immer gut gelaunt. Und es sei auch amüsant zu beobachten, wie unterschiedlich die Familien ihre Kinder betreuen. Hektik und Nervosität wechsle sich ab mit Gelassenheit und Selbstüberlassung. Aber letztlich seien jeweils doch alle zufrieden. Und man lerne am Skilift immer wieder andere Menschen kennen. Es gebe auch richtig lustige Begebenheiten. «Letzthin kam eine Mutter mit ihrem Dreikäsehoch und wollte die Billette lösen. Da drängte sich der Kleine vor und sagte zu mir: Ich bin der Max, und wer bist du? Da musste ich einfach laut lachen.»

Hin und wieder kann es auch am Skilift Hemberg vorkommen, dass eine Anlage eine Störung aufweist. Dann muss die Equipe den Fehler schnellstens eruieren und womöglich lösen; und natürlich die Gäste trösten, dass bald alles wieder in Ordnung komme. Besonders in diesen Momenten ist es von Nutzen, wenn der Betriebsleiter gut kommunizieren kann.

Keine Pause

Wenn das Wetter und die Schneeverhältnisse gut sind, gibt es keine Freitage für die Betreiber des Skilifts. Hansueli Rechsteiner sagt:

«Ja, das zehrt schon an der Substanz. Aber gerade dann ist es wichtig, unter den Angestellten ein optimales Klima zu haben. Man witzelt und weiss, dass es irgendwann wieder entspannter kommt.»

Manchmal liegt nach der Arbeit eine Einkehr drin und die Heimkehr wird ein wenig später. Rechsteiner kann dann auf seinem Hof den Stall betreten und sieht, dass seine Frau Marianne Rechsteiner die Kühe schon gefüttert hat. Rechsteiners bedeutet die Viehzucht viel. Die jungen Brown-Swiss-Kühe erbringen eine Jahresleistung von über 8000 Kilo Milch mit ansprechenden Gehaltszahlen. Gar manche Plakette zeugt von tollen Ergebnissen an Viehausstellungen. Rechsteiners sind zufrieden. Ihr Betrieb ist nicht überaus gross. Die Beschäftigung am Skilift Hemberg bietet daher einen Ausgleich und sie möchten diesen nicht missen.