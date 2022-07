Porträt «Es sind nicht mehr viele Leute, die ihre Schuhe noch flicken lassen» – warum der zweitälteste Schuhmacher im Toggenburg trotzdem nicht ans Aufhören denkt Schuhmacher ist ein aussterbender Beruf. Billigschuhe will kaum jemand flicken lassen. Ein Schuhmacher aus dem Toggenburg hofft dennoch, dass das Handwerk erhalten bleibt.

Wer seine Schuhe bei Alex Hollenstein flicken lassen will, stellt sie einfach in das Regal an der Holztür, wenn er nicht da ist. Bild: Lara Wüest

Eine Werkbank mit abgenutzter Arbeitsfläche. Eine Poliermaschine mit schwarzen Spuren von Schuhwichse. Ein Regal mit alten, klobigen Militärschuhen, die längst aus dem Dienst ausgeschieden sind. Die Schuhwerkstatt von Alex Hollenstein, die lauschig und etwas abgelegen an der Hauptstrasse zwischen Mosnang und Mühlrüti liegt, erzählt die Geschichte von jahrzehntelanger Arbeit. Seit 25 Jahren flickt Hollenstein kaputte Schuhe.

Nur der Geruch nach Leder fehlt, den manche in einer Schuhwerkstatt wohl erwarten würden. Womöglich liegt es daran, dass so manche Schuhe, die Hollenstein flickt, aus Kunststoff hergestellt sind. «Billigschuhe», wie Hollenstein sie leicht abschätzig nennt. Womöglich liegt es auch daran, dass in seiner Werkstatt weniger Schuhe auf der Werkbank landen wie in jener Zeit, als sein Vater das Geschäft betrieb. Hollenstein sagt:

«Es sind nicht mehr viele Leute, die ihre Schuhe noch flicken lassen.»

An einem Mittwochvormittag sitzt der Schuhmacher auf einem Schemel in seiner kleinen Werkstatt und erzählt, was ihm seine Arbeit bedeutet. Um seinen Bauch hat er eine blaue Schürze mit Arbeitsspuren gebunden. Vor ihm stehen mehrere Schuhpaare, die darauf warten, repariert zu werden. Beim einen muss er zum Beispiel die Sohlen erneuern, bei anderen die Sohle und den Schaft wieder zusammenleimen.

Arbeitsschuhe oder Wanderschuhe lassen die Leute eher flicken als Billigschuhe. Bild: Lara Wüest

Eine Arbeit, die Hollenstein Freude macht. Reparieren statt wegschmeissen. Danach lebt er. Doch der Zeitgeist ist heute ein anderer. Wegschmeissen statt reparieren. So funktioniert die Gesellschaft, die Schuhindustrie hat mit billiger Massenware ihren Teil dazu beigetragen.

Billigschuhe erschweren das Geschäft

25 Jahre ist es nun her, dass Alex Hollenstein die Schuhwerkstatt von seinem Vater übernommen hat. Damals stand diese noch in Mühlrüti, im Erdgeschoss seines Elternhauses. Dort lebte Hollenstein mit seiner Familie.

Schon zu der Zeit war die Schuhmacherei kein besonders ergiebiges Geschäft. Die Schuhindustrie produzierte vermehrt günstige Schuhe. Den Schaft aus Stoff oder Kunstleder statt echtem Leder. Die Sohle aus Kunststoff statt Gummi. Schuhe zu reparieren, wurde mit der Zeit fast teurer, als sie neu zu kaufen.

Kunden der älteren Generation

Ganz auf das Schuhgeschäft setzen wollte Hollenstein deshalb nie. Sein Haupteinkommen verdiente er als Filialleiter der Landi Bütschwil. Doch fast jeden Abend stand er in seiner Schuhwerkstatt. Auf seine Kunden konnte Hollenstein stets zählen. Er sagt:

«Gesamte Familien liessen damals bei mir ihre Schuhe flicken.»

Während er das sagt, zieht er einen zusammengefalteten Brief mit vergilbten Rändern aus einem Regal. «Vielen Dank, dass Sie mir den Schulthek geflickt haben», steht darauf. Ein kleiner Junge hat den Brief vor 20 Jahren geschrieben.

Einen Schulthek flicken – eine Arbeit wie diese verrichtet der Schuhmacher, der sein Handwerk von seinem Vater gelernt und später eine Zusatzausbildung bei einem Schuhmacher gemacht hatte, heute nicht mehr. Er sagt:

«Meine Kunden gehören mehrheitlich der älteren Generation an.»

Doch kürzlich, da brachte ihm ein junger Mann seine Lederjacke vorbei, deren Nähte aufgegangen waren. Sie hängt nun geflickt über einer Holzstuhllehne in Hollensteins Werkstatt und wartet, bis der Besitzer sie abholt. Der Preis, welcher der Schuhmacher dafür verlangt: gratis. Hollenstein hatte sich so über den Auftrag eines jungen Kunden gefreut, dass er nichts für seine Arbeit verlangen mag.

Werkstatt in einem alten Kuhstall

Vor drei Jahren richtete der Schuhmacher seine Werkstatt im alten Kuhstall eines Gasthauses an der Hauptstrasse von Mühlrüti nach Mosnang neu ein. Damals liessen er und seine Frau sich scheiden und er zog aus dem Haus, in dem er mit der Familie lebte, aus. Seine Werkstatt nahm er mit, obwohl er das Pensionsalter bereits überschritten hat. Das Flicken von Schuhen gibt Hollenstein Struktur im Alltag. Ebenso die Freiwilligenarbeit. Er bessert zum Beispiel Wanderwege aus und jätet Unkraut auf Alpen.

Seit dreieinhalb Jahren betreibt Alex Hollenstein seine Werkstatt im alten Kuhstall des Gasthauses Freihof zwischen Mosnang und Mühlrüti. Bild: Lara Wüest

Mit seinen 71 Jahren ist Hollenstein der zweitälteste Schuhmacher im Toggenburg. Nur der Näf in Unterwasser, der ist noch älter. Ans Aufhören denkt Hollenstein nicht.

«Es ist ein Traditionshandwerk. Das sollte erhalten bleiben.»

Doch weil er weiss, dass er nicht ewig weitermachen kann mit dem Schuheflicken, fragt er ab und zu in seinem Bekanntenkreis, ob jemand Interesse hätte, seine Werkstatt irgendwann zu übernehmen. Bisher hat noch niemand Ja gesagt. Und Hollenstein weiss: Es dürfte nicht leicht werden, jemanden zu finden. Denn vom Handwerk leben können heute nur noch wenige. Und den Beruf erlernen will kaum noch jemand.