Polizeieinsatz Unheimlicher Zufall: 24 Stunden nach tödlichem Unfall in Lütisburg-Station kommt es praktisch am selben Ort erneut zu einem schweren Unfall Am Dienstagabend sind in Lütisburg-Station ein Töfflenker und ein Autofahrer frontal ineinander gekracht. Das Unglück ereignete sich 75 Meter von jener Stelle entfernt, wo tags zuvor eine E-Bike-Fahrerin bei einem Unfall ihr Leben verlor.

Am Montagabend fuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem E-Bike auf der Langenrainstrasse von Mosnang in Richtung Lütisburg-Station. Gleichzeitig war ein 35-Jähriger auf seinem Traktor mitsamt Anhänger auf der Grämigerstrasse unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision zwischen den Fahrzeugen, die E-Bike-Fahrerin verstarb noch auf der Unfallstellen.

Am Dienstagabend, rund 24 Stunden später, kracht es 75 Meter von dieser Unfallstelle entfernt erneut. Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, bestätigt eine entsprechende Meldung von BRK News und sagt: «Ein 63-Jähriger war auf seinem Töff von Mosnang her kommend auf der Langenrainstrasse unterwegs, während ein 26-jähriger Autofahrer in der Gegenrichtung fuhr.»

75 Meter von der Kreuzung entfernt, wo sich am Montag der tödliche Unfall ereignete, kommt es am Dienstagabend in einer leichten Kurve zu einer Frontalkollision zwischen dem Töff- und dem Autolenker. Dabei prallte das Motorrad frontal gegen die linke Frontecke des Autos. Der Töfffahrer wurde laut Florian Schneider durch die Luft auf die Strasse geschleudert und unbestimmt verletzt. Der Autofahrer landete beim Versuch, die Kollision noch zu verhindern, auf einer Wiese, er blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Laut Florian Schneider besteht augenscheinlich kein Zusammenhang zwischen den beiden Unfällen. Trotzdem wird der entsprechende Bereich verkehrstechnisch überprüft. Es sei allerdings zu früh, um zu sagen, ob Massnahmen ergriffen werden müssten, so Schneider. (dwa)