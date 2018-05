Polizeibekannter Mann zündet Bretter an

Am Sonntagmittag wurden bei einem Schopf an der Frühweidstrasse in Unterwasser Bretter angezündet. Die Feuerwehr Wildhaus-Alt St.Johann konnte den Brand löschen. Die Kantonspolizei St.Gallen hat einen 55-jährigen Schweizer festgenommen.