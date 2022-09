Podium in Wattwil «Nicht mit Angstmacherei übertreiben»: Nationalräte, der Chef des Kantonalen Führungsstabs und der Chef der Säntis Energie diskutierten über die Energiekrise Die Jungfreisinnigen Toggenburg luden zum Podium, welches dem Thema «wie verhindern wir die mögliche Energiekrise» gewidmet war und knapp 40 Interessierte nahmen daran teil. Die Referenten setzten sich aus unterschiedlichsten Kreisen zusammen.

Ein Podium mit hochkarätigen Referenten zum Thema Energiekrise. Jörg Köhler, Nicolo Paganini, Markus Friedl, Nicolas Stillhard (Moderator), Marcel Dobler, Marc Zysset (von links). Bild: Christoph Heer

Es betrifft schlicht und einfach jeden und alles: die mögliche Energiekrise im kommenden Winter, aber auch in der Zeitspanne weit darüber hinaus. Ist die Energiemangellage eine reale Gefahr für die Bevölkerung und die Wirtschaft in der Schweiz, lediglich ein Schreckgespenst, oder eine Panikmacherei? Genügen die ergriffenen Massnahmen aus, zur Verhinderung einer Strom- und Gasknappheit? Und wie wirkt sich die aktuelle Situation auf die Energiestrategie der Schweiz aus?

Über diese thematisch schwierigen Punkte diskutierten am Donnerstagabend – auf Einladung der Jungfreisinnigen Toggenburg – Marcel Dobler (Nationalrat FDP), Nicolo Paganini (Nationalrat Die Mitte), Markus Friedl (Leiter Institut für Energietechnik), Jörg Köhler (Chef Kantonaler Führungsstab und Leiter Amt für Militär und Zivilschutz Kanton St.Gallen), sowie Marc Zysset (Geschäftsführer der Säntis Energie AG).

Dieses hochkarätig besetzte Podium, welches gut 100 Minuten gedauert hat, hätte eigentlich eine proppenvolle Aula im Berufs- und Weiterbildungszentrum, BWZ Toggenburg, verdient. Denn wie immer wieder betont wurde, betrifft dieses umfangreiche Thema jedermann und jedefrau.

Ein noch nie da gewesenes Problem

Nicolas Stillhard, Präsident der Jungfreisinnigen Toggenburg, führte souverän durch die Diskussionsrunde, betonte aber schon von vornherein, dass man sich gewisser Problematiken bewusst sein soll. «Immerhin, und das bestätigen sicher auch die etwas Älteren hier im Publikum, sah sich die Schweiz noch nie einem solchen Problem entgegenstehen. Die Energie ist für uns ja eigentlich selbstverständlich», sagte Nicolas Stillhard abenderöffnend.

Marc Zysset, Geschäftsführer der Säntis Energie AG, die rund 4500 Kunden hauptsächlich mit Gas und Biogas versorgt, präzisierte in seinem Input-Referat, was die wichtigsten Einflüsse auf den Energiepreis darstellen.

«In erster Linie ganz bestimmt das Wetter. Niederschläge, Schnee, kalte Temperaturen – das sind die wichtigsten Faktoren.»

Dazu kommen aber auch die politischen Einflüsse, das Angebot an erneuerbarer Energie, die Gasspeicher-Füllstände und vieles mehr. «Wie es in den kommenden Monaten werden wird, kann ich auch nicht sagen, da hilft wohl nur der Blick in eine Glaskugel», sagte er.

Ruhe bewahren, kritisch hinterfragen

Weiter rief Zysset dazu auf, nicht immer alles zu glauben, was man hört oder liest. Er sagte:

«Ruhe bewahren, Informationen kritisch hinterfragen und jetzt nicht die Regale der Kerzen leerkaufen. Das ist völlig unnötig.»

Er erklärte auch, dass in der Schweiz rund 600 Elektrizitätswerke als Stromversorger und rund 160 als Gasversorger fungieren. Auch Nicolo Paganini betonte, dass man mit der Angstmacherei nicht übertreiben soll.

«Diesen Winter wird es ganz bestimmt nicht dunkel», sagte er, während Marcel Dobler gleichzeitig doch den Mahnfinger erhob. «Wenn es mit der Eigenverantwortung und der damit verbundenen Energie-Einsparung eines jeden Einzelnen nicht klappt, wird dann schlichtweg irgendwann von oben herab entschieden, wer noch wann und wie viel Strom erhält.» Jörg Kohler sagte indes:

«Der Grundsatz der Eigenverantwortung ist ziemlich sakrosankt. Wir alle dürfen nicht nur abwarten und darauf hoffen, dass der Kanton alles regelt und jedem Einzelnen hilft.»

Zwei Beispiele, wie jeder etwas Gutes tun kann, erklärte Markus Friedl: «Private können mit der Umstellung auf LED-Beleuchtung gutes Geld und auch Energie sparen. Und dann die leidigen Kühlregale in den Supermärkten, welche nicht schliessbar sind, diese sind definitiv ein Riesen-Unding. Wir dürfen nicht vergessen, vom Strom hängt alles ab, so auch die Trinkwasserversorgung, das Handynetz oder die Tankstellen.»