Podium In Kirchberg gehen die Meinungen auseinander, ob nachträglich für Photovoltaikanlagen Fördergelder ausbezahlt werden sollen In der Gemeinde Kirchberg sollten in den kommenden drei Jahren jährlich 175'000 Franken Fördergelder für Projekte von erneuerbaren Energien bereitgestellt werden. Weil gegen das erforderliche Reglement das Referendum ergriffen wurde, muss darüber am 12. März an der Urne abgestimmt werden.

Michael Sutter, links, und Guido Stehrenberger sehen das Kirchberger Energieförderprogramm als positiv an. Bei der Verteilung der Fördergelder sind ihre Meinungen aber unterschiedlich. Bild: Beat Lanzendorfer

In Kirchberg verlangt eine Gruppe, dass die Gemeinde rückwirkend auf zwölf Jahre Förderbeiträge für Photovoltaikanlagen ausschüttet. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, hat sie das Referendum gegen das Reglement des Energieförderprogramms der Gemeinde ergriffen, über das nun am 12. März an der Urne abgestimmt werden muss.

Die Gruppe empfiehlt das Reglement zur Ablehnung, weil darin bestehende Photovoltaikanlagen beim Verteilschlüssel nicht berücksichtigt werden. Für das Zustandekommen des Referendumsbegehrens waren 260 Unterschriften nötig. Gültige eingereicht wurden 298.

Beim Podiumsgespräch am Montagabend im Restaurant Rössli in Gähwil, es stand unter der Leitung von Remo Sprecher, erklärte der pensionierte Bauingenieur Guido Stehrenberger, weshalb er das Reglement ablehnt. Michael Sutter, Gemeinderat und Präsident der Energiekommission, sagte hingegen, warum die Annahme des Reglements wichtig für die Auszahlung der geplanten Fördergelder ist.

Kirchberg ist seit 2012 Energiestadt

Gemäss Podiumsleiter Remo Sprecher trage die Gemeinde Kirchberg seit dem Jahr 2012 das Label Energiestadt. Dieses beinhalte ein Konzept. Mit dem Energieförderprogramm wolle die Kirchberger Energiekommission Teile dieses Konzeptes umsetzen. Gefördert werden etwa Photovoltaikanlagen sowie weitere erneuerbare Energien. Im erarbeiteten Reglement würde das Energieförderprogramm in den kommenden drei Jahren mit jährlich 175'000 Franken gefördert.

Dazu Stehrenberger: «Ich stehe dem Energieförderprogramm grundsätzlich positiv gegenüber.» Sehr viele Liegenschaftsbesitzer, die in den vergangenen Jahren bereits umweltschonende Massnahmen erstellt hätten, seien darin aber nicht berücksichtigt und würden bestraft, weil sie nachträglich von keinen Fördergeldern profitieren könnten. Der Vertreter des Referendumskomitees sagte:

«Sie werden verarscht, weil sie gemäss Reglement keine Beiträge zugut haben.»

Er hätte erwartet, dass die Gemeinde Kirchberg vor der Erstellung des Reglements die Bürger zu einer Stellungnahme eingeladen hätte. Passiert sei aber nichts.

Hierzu erklärte Michael Sutter: «Das Anliegen des Referendumskomitees ist legitim, darüber kann man diskutieren.» Das Referendum gehe aber in die falsche Richtung. «Wenn das Reglement an der Urne abgelehnt wird, gibt es vorerst kein Energieförderprogramm.» Es würde unnötige Zeit beanspruchen, ein neues zu erarbeiten.

Rückwirkendes Reglement sei nicht zielführend

Im Verlauf des Abends wurde auch das Verhalten der Gemeinde kritisiert, die vor ein paar Jahren gemeinsam mit dem Energietal Toggenburg die Werbetrommel für Photovoltaikanlagen rührte. Geschehen sei lange nichts. Dass die Gemeinde erst Jahre später Förderbeiträge ins Auge fasse, entspreche nicht dem Gleichbehandlungsprinzip.

Gemäss einer Zuhörerin im Publikum sei dies auch der Grund, weshalb so viele Bürgerinnen und Bürger ihre Unterschrift unter den Referendumsantrag setzten. Sie würden auch Steuern bezahlen und hätten erwartet, dass sie bei den Fördergeldern berücksichtigt werden.

Für den im Saal anwesenden FDP-Präsident Simon Seelhofer ist es hingegen ein Gebot der Stunde, dass das Umschwenken auf die erneuerbaren Energien weiter vorangetrieben wird. Mit dem Reglement werde für ihn das richtige Zeichen gesetzt. Rückwirkend etwas zu machen, sei schwierig, denn alle, die früher eine Photovoltaikanlage installiert hätten, seien sich der Situation bewusst gewesen und hätten die Bedingungen akzeptiert. Dazu sagt er: «Rückwirkend ein neues Reglement zu schaffen, würde neue Ungerechtigkeiten bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies zu einer zielführenden Lösung führt.»

Für Stehrenberger hingegen ist klar: «Das Reglement könnte mit einfachen Mitteln angepasst werden, sodass es für alle annehmbar ist.» Dem entgegnete Sutter abschliessend: «Sollten sich die Stimmberechtigten an der Urne gegen das Energieförderprogramm aussprechen, könnte es nicht in Kraft treten und die angedachten Fördergelder auch nicht gesprochen werden.» Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten an der Abstimmung am 12. März.