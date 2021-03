PLAYOFFS Kein Satzgewinn für Volley Toggenburg - und trotzdem ist die Stimmung ausgelassen Wie schon bei der Playoff-Viertelfinalserie bleiben die Voleyballerinnen aus Wattwil in der NLA auch im ersten Klassierungsspiel ohne Sieg. Nach der 0:3-Auswärtsniederlage gegen Cheseaux gibt es aber trotzdem eine lustige Heimfahrt aus der Waadt.

Trotz phasenweise überzeugendem Block gab es keinen Satzgewinn für Volley Toggenburg im ersten Klassierungsspiel. Bild: PD

In den Rangierungsspielen treffen die Frauen von Volley Toggenburg in einer «Best of Three»-Serie auf den VBC Cheseaux. Die Waadtländerinnen sind deutlich zu favorisieren. Ein Satzgewinn der Ostschweizerinnen wäre eine Überraschung.

Volley-Toggenburg-Trainer Mäsi Erni eröffnete das Spiel mit einer Überraschung. Statt wie gewohnt mit Laura Condotta und Martina Koch begann er das Spiel mit Diana Sacher und Joanna Mazzoleni. Doch Cheseaux begann stark und zog gleich auf 8:4 davon. In der zweiten Hälfte des ersten Satzes konnte Volley Toggenburg mit den Favoritinnen gut mithalten. Obschon die Wattwilerinnen stehts mit vier bis fünf Punkten im Rückstand lagen, hielten sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit. Doch gegen die Angriffspower der Waadtländerinnen war im ersten Satz kein Kraut gewachsen: 18:25 aus Toggenburger Sicht.

Aussenseiter kommt in Fahrt

Im zweiten Umgang brachte Trainer Erni Martina Koch für Joanna Mazzoleni, was sogleich einen 3:0-Vorsprung des Gästeteams nach sich zog. Mit einer stärker werdenden Blockarbeit und einer tieferen Fehlerquote lagen die Wattwilerinnen bis um Stand von 12:11 immer wieder in Führung. Eine Überraschung lag in der Luft, ehe sich die Wattwilerinnen in den entscheidenden Momenten kleine Fehler leisteten, was Cheseaux zu einer 20:15-Führung ausnutzte. Zwar konnten die Gäste ihr Spiel nochmals stabilisieren, doch auch der zweite Satz ging mit 20:25 verloren.

Service-Fehler hüben wie drüben

Danach ging es mit einer Servicefehler-Orgie der Gäste weiter. Bis zum ersten Time-out beim Stand von 8:5 für die Gastgeber hatten es die Damen von Trainer Erni geschafft, ganze fünf Services in den Sand zu setzen. Doch auch das Heimteam machte es nicht besser. Dann tat sich Erstaunliches. Diana Sacher sorgte mit einem starken Safe für einen späten Weckruf. Plötzlich stand es 14:14, später 21:21. Doch ausgerechnet mit einem Service-Fehler gingen Satz und Spiel verloren.

Das deutliche 3:0 täuscht über weite Strecken des Spiels, welches ausser im ersten Satz auf Augenhöhe verlief. Die Stimmung im Teambus war auf der Heimfahrt gut. Ob es am Weisswein aus der Region Lavaux, gesponsert von Cheseaux, lag?