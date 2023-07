Plakataktion «Dem Wald ein Gesicht geben»: Mit einer Plakataktion macht die Waldregion 5 auf die Arbeit der Waldeigentümer aufmerksam Seit Donnerstag begegnen Waldbesuchern an 60 Stellen im Toggenburg Plakate mit Porträts von Waldeigentümern. Diese sind Teil der diesjährigen Kampagne des Kantonsforstamtes, welche die Waldeigentümer ins Zentrum rückt.

Christof Gantner, Regionalförster Waldregion 5, Astrid Blau, Projektverantwortliche, und Revierförster Simon Lindner (von links). Bild: Urs M. Hemm

«Viele, die sich im Wald aufhalten, sind sich gar nicht bewusst, dass sie sich in aller Regel auf privatem Grund und Boden bewegen. Dass wir uns im Wald aufhalten dürfen, ist kein Recht, sondern ein Privileg», sagt Christof Gantner, Regionalförster der Waldregion 5 Toggenburg.

Im Toggenburg sind gerade mal 30 Prozent der gesamten Waldfläche in öffentlichem Eigentum, sprich von Ortsgemeinden und politischen Gemeinden, den Kirchen oder vom Staat. Die restlichen 70 Prozent teilen sich 3600 Privatwaldeigentümer, die im Durchschnitt 2,5 Hektar Wald ihr Eigen nennen und diese entsprechend bewirtschaften und pflegen.

60 Plakate in 11 Revieren

Das Kantonsforstamt hat das 100-Jahr-Jubiläum von Wald St.Gallen Liechtenstein zum Anlass genommen, um den Einsatz der Waldeigentümer zu würdigen. Die Waldregion 5 stellt mit ihrer diesjährigen Kampagne die Leistung der Waldeigentümer ins Zentrum. Deshalb werden in allen 11 Revieren insgesamt 60 Plakate aufgestellt, die Waldeigentümer zeigen.

Simon Lindner montiert ein Plakat bei den Thurfällen in Unterwasser. Bild: Urs M. Hemm

«Wir wollen mit dieser Aktion dem Wald ein Gesicht geben und aufzeigen, dass ein gepflegter Wald nicht selbstverständlich ist, sondern dass viel Arbeit und Herzblut dahinter steckt», sagt die Projektverantwortliche für die Plakataktion der Waldregion 5, Astrid Blau. Zusammen mit Christof Gantner und Revierförster Simon Lindner eröffnete sie am Donnerstag die Plakataktion bei den Thurfällen in Unterwasser.

«Uns war wichtig, zu zeigen, dass die Waldeigentümer Besucher in ihrem Wald willkommen heissen, weshalb wir als Symbol die offene Türe gewählt haben», erläutert Astrid Blau das Konzept hinter der Plakataktion. Die Protagonisten auf den Plakaten, die übers ganze Toggenburg verteilt leben, sind mithilfe der zuständigen Revierförster ausgesucht worden.

Für die Kampagne zur Verfügung gestellt haben sich Chläus Forrer aus Wildhaus, aus Nesslau Familie Unger-Gähler, Ueli Wagner aus Wattwil, aus Oberhelfenschwil Stephan Ammann und aus Mühlrüti Vreni und Michael Hollenstein. «Alle sollten auf dem Plakat mit einem aussagekräftigen Zitat ihre Beziehung zum Wald beschreiben und was sie alles dafür tun, damit ihr Wald offen und sicher für einen Besuch ist», erläutert Astrid Blau.

Angemessener Umgang lernen

Eine Aussage, die bei allen Plakaten transportiert werden soll, ist, dass zwar alle im Wald willkommen sind und dieser auch für Freizeitaktivitäten genutzt werden könne, «jedoch in Massen und mit Respekt vor dem Waldeigentum, vor allem aber mit Respekt vor der Natur».

Christof Ganter ergänzt: «Damit sich dabei alle an die gleichen Verhaltensregeln halten, hat die Arbeitsgemeinschaft für den Wald einen Wald-Knigge zusammengestellt, der den angemessenen Umgang mit der Natur beschreibt und unter www.waldknigge.ch heruntergeladen werden kann.»

Das Plakat der Kampagne zeigt Waldeigentümer aus der Region. Bild: Urs M. Hemm

In den vergangenen Tagen wurden die Plakate von den zuständigen Revierförstern, wie hier bei den Thurfällen in Unterwasser von Simon Lindner, an gut sichtbaren und stark frequentierten Stellen aufgestellt. «Die Plakate sollen auch nach diesem Jahr noch stehen bleiben, um immer wieder das Bewusstsein der Waldbesuchenden für die Thematik zu schärfen», sagt Christof Gantner.