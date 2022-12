Photovoltaik Module wurden mit dem Helikopter hochgeflogen: Auf der Alp Selun im Toggenburg steht nun eine moderne Photovoltaikanlage Die Swisscom Broadcast AG hat kürzlich in Wattwil und auf Strichboden auf der Alp Selun neue Photovoltaikanlagen installiert. Letztere befindet sich auf 1623 Metern über Meer. Beide Standorte sind schwer erreichbar, daher spielte das Wetter eine Rolle bei der Installation. Auf der Alp Selun kam zudem ein Helikopter zum Einsatz.

Auf Strichboden auf 1623 Metern über Meer produziert nun eine moderne Photovoltaikanlage Strom. Bild: PD

Photovoltaik ist auf dem Vormarsch, auch im Toggenburg. Das Bundesamt für Energie berichtete im Juni 2022, dass die Photovoltaik-Leistung im Vergleich zum Vorjahr schweizweit um 43 Prozent zugenommen habe. Für das laufende Jahr rechnet der Schweizerische Fachverband für Sonnenenergie (Swissolar) erneut mit einem Zuwachs von 25 bis 30 Prozent. Und der Förderverein Energietal Toggenburg vermeldete, dass 2020 ein Rekord für neugebaute Photovoltaikanlagen im Toggenburg verzeichnet worden sei.

Kürzlich hat nun die Swisscom Broadcast AG an zwei Sendestandorten im Toggenburg Photovoltaikanlagen errichtet, nämlich in Wattwil und auf Strichboden auf der Alp Selun. Die beiden Anlagen sind seit einem Monat in Betrieb. Dabei handelt es sich um In-Dach-Anlagen, bei denen statt Dachziegel Solarmodule direkt in das Dach eingebaut werden und so vor Witterung schützen.

Module wurden mit dem Helikopter auf die Alp Selun geflogen

Die neue Anlage in Wattwil befindet sich auf 886 Metern über Meer, diejenige auf der Alp Strichboden gar auf 1623 Metern über Meer. Sie ist damit jedoch nicht die höchste bestehende Solaranlage der Swisscom, diese steht in der Gemeinde Celerina im Kanton Graubünden auf 2080 M.ü.M.

Dennoch: Die Zufahrt zu beiden Anlagen sei laut Marc Christen, Projektmanager bei der Swisscom Broadcast AG, schwierig, teilweise sei sie bei starkem Regen oder im Winter gar nicht möglich. Christen sagt:

«Auf Strichboden kam sogar ein Helikopter zum Einsatz, um die Photovoltaikmodule zu transportieren.»

Sabrina Hubacher, Mediensprecherin Swisscom. Bild: PD

Insgesamt habe man aber grosses Glück mit dem Wetter gehabt, fügt Mediensprecherin Sabrina Hubacher auf Anfrage an. Sie sagt: «Da wir einen wunderschönen Herbst hatten, sind wir sogar schneller vorangekommen als erwartet.» So konnten das Gerüst und das Abbruchmaterial sogar über die Strasse abtransportiert werden und nicht, wie in der Planung vorgesehen, mit dem Helikopter.

Anlage auf 1623 M.ü.M. ist kleiner, produziert aber fast gleich viel Strom

Die Anlage in Wattwil zählt 203 In-Dach-Module, die Solaranlage auf der Alp Strichboden zählt 160 In-Dach-Module. Trotz dass auf dem Strichboden rund ein Fünftel weniger Module installiert sind, ist die erwartete Jahresproduktion mit 30 Megawattstunden gegenüber der Anlage in Wattwil fast identisch. Dort wird eine Stromproduktion von 32 Megawattstunden jährlich erwartet. Dies hat laut Sabrina Hubacher mit der Höhenlage zu tun, denn je höher ein Standort gelegen ist, desto mehr sei eine Anlage der Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Sie fügt aber an:

«Noch wichtiger als die Höhenlage ist die Ausrichtung und die Neigung der Solarzellen.»

Mit den neuen Solaranlagen an den Sendestandorten Wattwil und Strichboden sind nun gesamtschweizerisch Anlagen an 25 Sendestandorten und auf 95 Betriebsgebäuden der Swisscom in Betrieb. Zusammen produzieren die Anlagen jährlich 1427 Gigawattstunden Strom, was einem Jahresstromverbrauch von rund 360 Schweizer Haushalten entspricht. Die neuen Anlagen in Wattwil und auf der Alp Strichboden produzieren Strom für zusammen 16 Haushalte.