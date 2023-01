Pflegekrise Voller Erfolg: In einem Toggenburger Seniorenzentrum bewerben sich Pflegefachleute nicht nur bei der Heimleitung, sondern auch bei den Bewohnenden Die Herausforderungen des Fachkräftemangels haben das Solino in Bütschwil zu einem kreativeren Bewerbungsverfahren bewegt. Nun zeigt sich: Das Experiment ist geglückt.

Geschäftsleiter Ralph Rütsche und Bewohnerin Berta Frick im Gespräch mit einer Bewerberin. Bild: TVO

Schon seit Jahren zeichnet sich ein zunehmender Mangel an Pflegefachkräften ab. Mit Corona verschärfte sich die Situation, die Pflegekrise schlägt nun mit voller Wucht zu. Wie bei fast allen Pflegeeinrichtungen und Altersheimen führte das auch beim Seniorenzentrum Solino in Bütschwil zu einem Problem: Auf übliche Stelleninserate gibt es heute praktisch keine Rückmeldungen mehr. Im November des vergangenen Jahres packte das Solino diesen Stier namens «Fachkräftemangel» an den Hörnern.

Mit solchen Bildern wird seit November 2022 nach neuen Mitarbeitenden gesucht. Bild: PD

Statt des Seniorenzentrums als Institution setzte die Inseratekampagne die Bewohnerinnen und Bewohner selbst ins Zentrum – denn mit diesen haben die Pflegefachleute im Tagesablauf fiel mehr zu tun als mit der Verwaltung. Nicht nur wurden die Stelleninserate mit den Gesichtern von fünf Seniorinnen und Senioren personalisiert, diese wohnen seither den ersten Vorstellungsgesprächen bei (diese Zeitung berichtete).

Persönlichere Fragen in der Vorstellungsrunde

Ralph Rütsche, Geschäftsleiter im Solino Bütschwil. Bild: PD

Die fünf Bewohnenden, die an der Kampagne beteiligt sind, hätten auf seinen Vorschlag hin sofort zugesagt, erzählt Ralph Rütsche. Er ist seit 2021 Geschäftsleiter des Seniorenzentrums. Sie hätten sich einerseits darüber gefreut, partizipativ einen Beitrag fürs Solino leisten zu können. Andererseits schätzten sie die Abwechslung vom Alltag.

Das Echo auf diesen neuen Ansatz sei sowohl bei den Stellensuchenden als auch den Bewohnenden durchs Band positiv, sagt Ralph Rütsche. Besonders die Vorstellungsgespräche würden geschätzt. Dabei gehe es weniger um ein klassisches Bewerbungsgespräch, erklärt er. «Die Bewohnenden stellen ganz andere Fragen als sonst bei einem Vorstellungsgespräch.» Die Fragen seien viel persönlicher und würden zwischenmenschliche Bereiche betreffen.

Konkret sei es beispielsweise bei einer Bewerberin darum gegangen, wo sie wohne und ob sie da auch die Nachbarn kenne. Da es sich um gemeinsam bekannte Personen handelte, habe sich ein Anknüpfungspunkt fürs Gespräch ergeben. «Die Bewohnerin und die Kandidatin haben sich unterhalten und ich war komplett aus dem Gespräch raus», so Ralph Rütsche.

Ansonsten verlaufe das Bewerbungsverfahren wie gewohnt, führt Rütsche aus. Das erste Gespräch mit einem Bewohnenden findet statt, nachdem die Bewerbung formell eingereicht wurde. «Hier geht es vor allem um ein erstes Kennenlernen», sagt der Geschäftsleiter. Direkt im Anschluss findet das formelle Gespräch mit der Pflegedienst- und Wohnbereichsleitung statt. «Erst dann geht es ums Fachliche.»

Überschaubarer Aufwand, grosse Wirkung

Die Idee zu diesem ungewöhnlichen Bewerbungsverfahren kam Ralph Rütsche an einer Tagung des Branchenverbands Curaviva in St.Gallen. In einem Impulsreferat stellte Jörg Buckmann, Personalmarketingexperte aus Zürich, aktuelle Trends in der Personalgewinnung vor. «Unsere Kampagne ist eine Kombination von verschiedenen zeitgemässen Ansätzen und Ideen», so Rütsche. Für das Solino habe sich der Aufwand für die Vorstellungsrunden nur in einem überschaubaren Umfang erhöht.

Das Seniorenzentrum Solino in Bütschwil. Bild: Sascha Erni

Der Ansatz des Seniorenzentrums scheint ein Erfolg zu sein. Zum Start der Kampagne wollte das Solino vier bis fünf Pflegestellen besetzen – nach zwei Monaten sind bereits vier Stellen vergeben. «Da dies aber zum Teil auch Teilzeitpensen sind, suchen wir noch weitere neue Gspänli», sagt Ralph Rütsche. Die fünf Bewohnenden werden weiter mit dabei sein, denn es gehe ja auch um deren Einbindung. «Hier ist ungemein viel Lebenserfahrung vorhanden, da können wir alle noch viel lernen.»