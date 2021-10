Pflegeheim Wier Ebnat-Kappel Zeitkapsel in Grundmauern einbetoniert: Ein Menuplan, Tee und Trachtenstulpen sollen an die Bauzeit erinnern Die Bauarbeiten schreiten planmässig voran, die Baumeisterarbeiten sollten im nächsten Frühjahr abgeschlossen sein. Die Verantwortlichen rechnen mit dem Bezug des neuen Pflegeheims im vierten Quartal 2023.

Die Baustelle des neuen Pflegeheims Ebnat-Kappel: Die Baumeisterarbeiten sollen im nächsten Frühjahr abgeschlossen sein. Bild: Sabine Camedda

Als einen «symbolischen und denkwürdigen» Anlass bezeichnete Gemeindepräsident Jon Fadri Huder den Moment, als Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde, des Heims und der ausführenden Baufirmen am Mittwochvormittag Beton auf die Zeitkapsel schaufelten. Diese hat einen Platz in einem Installationsschacht erhalten und soll in ferner Zukunft – wenn die Betonmauern dereinst zurückgebaut werden – an die Zeit des Baus erinnern.

Teebeutel, Schutzmasken, Briefe und Honig

In der Metallkiste finden sich allerlei Erinnerungen an die heutige Zeit. Bild: Sabine Camedda

In einer gut verschlossenen Metallkiste finden sich nicht nur Geschäftsberichte des Heims und der Gemeinde, auch Briefe von Bewohnerinnen und Bewohnern und ein Menuplan. Weiter stecken Teebeutel und Bürsten drin, Produkte, die in Industriebetrieben von Ebnat-Kappel hergestellt wurden.

An die aktuelle Lage mit dem Coronavirus erinnern Schutzmasken und Schutzkleidung. Ausserdem befinden sich Armstulpen für eine Damentracht in der Box. «Diese sind von einer Bewohnerin gestrickt worden», führte Sylvia Wendt, Leiterin Betreuung und Pflege, aus.

Daniel Thoma, Geschäftsführer der Heime Ebnat-Kappel, schaufelt Beton auf die Zeitkapsel. Bild: Sabine Camedda

Zu sehen ist diese Zeitkapsel schon bald nicht mehr. Daniel Thoma, Geschäftsführer der Heime Ebnat-Kappel, sagte, dass ein Hinweis im Eingangsbereich des Heimes die Bewohnenden und Besuchenden auf die Kapsel aufmerksam machen wird.

Fassadenmuster wird bald zu sehen sein

Ihren Teil zum Einbau der Zeitkapsel haben auch die Architekten und die Bauleitung beigetragen. Sie seien zufrieden, wie es mit den Bauarbeiten vorangehe, erklärte Radoslaw Jozwiak, Vertreter des Architekturbüros Zach + Zünd. Dieses hat zusammen mit dem Architekturbüro von Lenka Dobis die Planergemeinschaft Wier gegründet, um das 38-Millionen-Bauprojekt umzusetzen.

Wer jetzt auf die Baustelle schaut, der sieht, wie das Untergeschoss mit der Tiefgarage und den Technikräumen Gestalt annimmt. Die Baumeisterarbeiten seien voraussichtlich im kommenden Frühjahr abgeschlossen, schätzt Radoslaw Jozwiak. Anschliessend erfolgt der Holzbau für das Gebäude und das Dach.

Der Architekt weist auf einen kleinen Bau neben der eigentlichen Baustelle hin. Das sei ein sogenanntes Fassaden-Mock-up. An diesem können die Architekten nicht nur die Materialisierung der Fassade überprüfen und allenfalls nachjustieren. Er dient auch, um die Schnittstellen der verschiedenen am Bau beteiligten Handwerker zu verfeinern. Ab etwa Mitte November könne man sich ein Bild davon machen, wie das Pflegeheim aussehen wird, stellte der Architekt in Aussicht.

Heimbetrieb läuft so normal wie möglich

Auch Geschäftsführer Daniel Thoma ist zufrieden, dass die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten so gut funktioniert und dass der Bezug im vierten Quartal 2023 – Stand heute – eingehalten werden kann.

Auf den Alltag im Heim habe die Baustelle wenig Einfluss, sagt Daniel Thoma. Man merke zwar, dass in unmittelbarer Nachbarschaft gebaut werde, die Lärmemissionen seien aber erträglich. Einige der Bewohnerinnen und Bewohner informieren sich regelmässig darüber, was auf dem Bau gerade passiert. Sei es, durch einen Blick aus dem Fenster. Sei es auf dem Bildschirm im Eingangsbereich, auf welchem per Webcam laufend aktuelle Bilder übertragen werden.