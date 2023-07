Pferdesport Silber für Voltige Lütisburg an der EM: Die Toggenburgerinnen brillieren erneut an einem Grossanlass Nach der Bronzemedaille im Teamwettkampf an der letztjährigen WM, reichte es dem Team von Voltige Lütisburg dieses Wochenende an der EM für Silber. Der Abstand zum ersten Platz war zudem nur minimal. Der Verein ist stolz auf seine Leistung.

Voltige Lütisburg beim Teamwettkampf an der EM in Schweden. Bild: Lorena La Spada

Die Frauen von Voltige Lütisburg sind Vize-Europameisterinnen. Hinter Team Norka aus Deutschland holten die Toggenburgerinnen um Longenführerin Monika Winkler-Bischofberger am Wochenende im schwedischen Flyinge die Silbermedaille.

Nach der Pflicht lagen die Lütisburgerinnen sogar in Führung. Und auch bei der Kür hätten sie eine perfekt Leistung gezeigt, berichtet Corinne Strässle, die im Verein für die Medienarbeit zuständig ist. «Das Team war vor der Rangverkündigung überzeugt, gewonnen zu haben.» 0,088 Punkte machten schliesslich beim Gesamtergebnis den Unterschied aus. Lütisburg holte Silber, das deutsche Team Gold.

Zum Verhängnis wurde Voltige Lütisburg die Note eines der acht Richter, der das Pferd eher tief bewertet hatte. Das gelte es zu akzeptieren, sagt Strässle. «Es liegt im richterlichen Ermessen.» Das Team sei trotzdem glücklich und stolz auf die eigene Leistung.

Ausdrucksstarke Kür zum Thema Menschenrechte

Das Pferd Acardi habe seine Sache gut gemacht. «Er nahm das erste Mal mit dem Team bei einem so grossen Anlass teil», sagt Strässle. Die Halle in Flyinge sei zudem recht eng, laut sei es an solchen Wettkämpfen sowie immer. «Acardi hat die Herausforderungen sehr gut gemeistert.» Die Pferde – Voltige Lütisburg setzte im Einzelwettkampf auf Rayo – reisten dieses Jahr zum ersten Mal mittels einer Fähre an.

Die Lütisburgerinnen auf Pferd Acardi. Bilder: Lorena La Spada

Die Kür hatte der Verein zum Thema Menschenrechte choreografiert. «Wir haben ein Thema gewählt, das uns beschäftigt, zum Nachdenken bringt, aber auch voller Hoffnung steckt», berichtete das Team im Vorfeld der EM in den Sozialen Medien. Der Anfang der Kür sei von Verzweiflung und Unterdrückung geprägt. Im Mittelteil würden immer wieder Ausschnitte aus der Menschenrechtsdeklaration eingespielt. Es kehre Ruhe und Nachdenklichkeit ein. Der Schluss sei schliesslich von Zusammenhalt und Hoffnung geprägt.

«Es steckte so viel Ausdruck in dieser Vorführung», sagt Strässle. In der gewählten Musik, aber auch in den gezeigten Emotionen auf den Gesichtern. «Es war eine Show.» Auch dem Publikum in Schweden habe die Kür der Lütisburgerinnen gefallen.

Gruppenfoto nach dem Wettkampf. Bild: Lorena La Spada

Weitere Auftritt im Einzel und Nationenpreis

Am Freitag war Nadja Büttiker bereits für Voltige Lütisburg im Einzelwettbewerb gestartet. Dort verpasste sie eine Medaille und schaffte es auf Platz 5. Anschliessend mit dem Team erneut anzutreten, sei für sie kein Problem gewesen. «Sie ist ein alter Fuchs und bringt das gut auf Reihe», sagt Strässle. Am Sonntag durfte das Team von Voltige Lütisburg beim Nationenpreis erneut seine Kür zeigen. Die Rangverkündigung war nach Redaktionsschluss.