Pferdesport Reitverein Alttoggenburg an den Pferdesporttagen Bütschwil: Mit viel Elan ins nächste Jahrhundert Während dreier Tage wurde in Bütschwil Reitsport auf hohem Niveau in vielen Facetten geboten.

Das Hindernisfahren mit der Siegerin Jessica Michaud mit dem Wallach Highway und Vater Roland. Bild: Franz Steiner

Dieses Wochenende feierte der Reitverein Alttoggenburg und Umgebung sein 100-jähriges Bestehen mit attraktiven Spring- und Fahrkonkurrenzen. Natürlich war in der Vorbereitung das leidige Thema Corona mit im Spiel. So konnte weder ein Barbetrieb geführt werden noch eine Musikkapelle zur Unterhaltung aufspielen. Trotzdem zog OK-Präsident Urban Koller bereits am Samstagmittag eine positive Bilanz über die drei Reitsporttage.

Sie hatten alles im Griff (von links): Parcoursbauer und Jurypräsident René Staubli, OK-Präsident Urban Koller und Alois Häni, Chef Fahren im OKV. Bild: Franz Steiner

Er zeigte sich begeistert von den vielen Eindrücken, die dieser Reitsportanlass bot: «Phänomenal. Trotz Corona konnte der Jubiläumsanlass würdig gefeiert werden. Bereits am Freitag war der Publikumszuspruch bei den vereinsinternen Prüfungen enorm, und es wurde spannender Sport geboten.»

Tochter gewinnt Familienduell

Koller, der seit über zwei Jahrzehnten den im Turnus von zwei Jahren stattfindenden Concours als OK-Präsident führt und zuvor zehn Jahre die Zügel des Vereins fest in Händen hielt, war am Freitag selbst aktiv. Im Vereinsspringen legte er mit seinem achtjährigen Wallach Cooper einen fast fehlerfreien Ritt hin. Mit ihm ist auch seine Familie im Pferdesport aktiv.

Eindrückliches Zusammenspiel zwischen Pferd und Führer im Hindernisfahren. Bild: Franz Steiner

Genauso wie die Michauds aus Dussnang im Tannzapfenland, die noch eine Freiberger Zucht betreibt. Der 52-jährige Vater Roland wie auch Mutter Barbara (51) und Tochter Jessica (27), die als Siebenjährige erstmals Reitstunden nahm, machten am Samstagmorgen im Fahrcup mit. «Genial gut» waren Jessicas erste Worte zu ihrem siebenjährigen Wallach Highway, als dieser auch sein letztes der insgesamt 40 Hindernisse in zwei Durchgängen fehlerfrei bewältigte. Kein einziger oranger Töggel berührte ihre Kutsche, und sie holte sich so den Sieg.

Vor vier Jahren hatte sie mit dem Fahrsport begonnen und ist seit drei Jahren im Verband Ostschweizerischer Kavallerie- und Reitvereine (OKV). «Ich wollte einfach mal etwas anderes ausprobieren und blieb durch einen Kollegen beim Fahren hängen. Es macht unheimlich Spass», meinte Jessica. Ihre Rollen tauschten sie im zweitletzten Gespann, als Vater Roland pilotierte.

Rasant über die Hindernisse: Albert Brägger mit Chandos. Bild: Franz Steiner

Mutter Barbara war mit der Startnummer eins etwas benachteiligt: «Es war durch den Morgentau noch etwas rutschig», so ihre Begründung. Sie klassierte sich mit 18 Strafpunkten im Mittelfeld der Rangliste, während Roland mit neun Punkten Rang sieben belegte. Die familieninterne Konkurrenz mit ihrem Sieg und dem Null-Fehler-Ritt gewann die Tochter.

Freiwillige sorgen für reibungslosen Ablauf

Pro berührten Kegel mit der Kutsche gibts drei Strafpunkte, und wie beim Springen wird auch eine Zeitüberschreitung mit zusätzlichen Punkten bestraft. Der Abstand zwischen den Töggeln ist 140 oder 150 cm. Der Fahrsport mit Ein- oder Zweispänner ist mit den nostalgischen Kleidern der Teilnehmenden jeweils ein Hingucker.

Zeit für ein Erinnerungsfoto: Ginny, Nicole und Athena im Service (von links). Bild: Franz Steiner

Für einen reibungslosen Ablauf braucht es viele helfende Hände wie etwa Ginny, Nicole und Athena im Service oder Geri Holenstein aus Ganterschwil, der die Startenden zur Prüfung einwies. «Es ist Ehrensache, im Verein weiterhin Mitglied zu sein und sich für Aufgaben an Anlässen zur Verfügung zu stellen», so der ehemalige Rösseler.

Viel Verantwortung übernahm René Staub aus Gossau als Parcoursbauer, der zusätzlich noch das Amt des Jurypräsidenten innehatte. Auch Alois Häni aus Zuzwil, der im OKV als Chef Fahren tätig ist, liess sich vom hohen Niveau der Teilnehmenden überzeugen.