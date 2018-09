Patricia Zwart-Fässler zieht in Mosnang in die GPK ein Die CVP-Kandidatin war die einzige, die sich für den vakanten Platz in der GPK Mosnang beworben hatte. Entsprechend deutlich wurde sie in das Gremium gewählt.

Patricia Zwart-Fässler ist neu Mitglied der GPK Mosnang. (Bild: PD)

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Mosnang wählten am Wahlsonntag ein neues Mitglied der Geschäftsprüfungskommission für den Rest der Amtsdauer 2017 bis 2020. Gewählt ist mit 438 Stimmen Patricia Zwart-Fässler, aus Mosnang, sie ist Geschäftsführerin und gehört der CVP an. Zwart- Fässler war die einzige Kandidierende. 26 Stimmen gingen an Vereinzelte. Die Wahlbeteiligung lag bei 24.3 Prozent. (gem/lim)