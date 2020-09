«Parlament und Regierung müssen wissen, dass die Diskussion sowieso nicht beendet ist» – Toggenburger geben das Spital Wattwil nicht auf Der St.Galler Kantonsrat diskutiert die Spitalvorlage der Regierung. Kommt diese durch, wird das Spital Wattwil geschlossen. Dagegen gibt es seit geraumer Zeit Widerstand. Dieser zeigte sich auch vor dem Sessionsmittwoch: Rund 70 Personen demonstrierten vor den Olma-Hallen, wo der Kantonsrat tagt.

Es dämmert gerade, als sich am Bahnhof Wattwil um 6.45 Uhr rund 40 Personen versammeln, die gemeinsam nach St.Gallen reisen möchten. Dort wollen sie einen letzten Versuch starten, die Kantonsrätinnen und Kantonsräte vor der Spitaldebatte umzustimmen.

Die Stimmung an diesem milden Mittwochmorgen im September scheint erstaunlich gut zu sein. Sabine Keller vom Bürgerforum Pro Regionalspital Wattwil zeigt sich schon vor Abfahrt des Zuges erfreut: «Wir müssen uns nicht verstecken, wir sind ein schönes Grüppchen.» Doch es fällt schnell auf: Die gute Stimmung rührt daher, dass man wenigstens etwas tut, wenigstens nochmal versucht, das Ruder rumzureissen.

Vorwürfe an die Spitalleitung

Mit der Vorlage, die an diesem Tag im Kantonsrat diskutiert wird, hat die lockere Stimmung nichts zu tun. Schon auf dem Perron wird angeregt diskutiert. Oder besser: Sich gegenseitig in den Argumenten versichert. Denn eine abweichende Meinung hat hier niemand. «Welches Unternehmen schaut nur auf einen seiner zwei Betriebe?», fragt einer der Demonstranten. Er spielt auf den Vorwurf an, dass die Leitung der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) schon Fakten geschaffen habe, indem Leistungen von Wattwil nach Wil verlagert wurden.

Mit geringer Verspätung fährt der 6.59-Uhr-Zug in Wattwil ein. Die Diskussionen ebben auch im Zug nicht ab, verlagern sich höchstens teilweise auf andere anstehende Fragen. Das Jagdgesetz scheint zu polarisieren. Unterwegs steigen weitere Demonstrantinnen und Demonstranten zu.

Kantonsrätinnen und Kantonsräte unterschiedlich interessiert

Am Bahnhof St.Gallen St.Fiden ist die Gruppe auf rund 60 Personen angewachsen. Sie macht sich in Begleitung der Stadtpolizei St.Gallen auf den Weg zu den Olma-Hallen, wo der Kantonsrat coronabedingt tagt. Dort stossen weitere Demonstrantinnen und Demonstranten dazu.

Um 6.45 Uhr morgens treffen sich die Toggenburger Demonstratinnen und Demonstranten am Bahnhof Wattwil. Bild: Ruben Schönenberger (Wattwil, 16. September 2020)

Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte zeigen unterschiedliches Interesse an den Demonstrantinnen und Demonstranten. Einige mischen sich aktiv darunter, so zum Beispiel die Toggenburger Vertreter Christoph Thurnherr und Martin Seiler von der SP und Ivan Louis von der SVP. Andere versuchen möglichst schnell in den Saal zu kommen. Eindeutig gross ist das Interesse der Medien. Mehrere Kameras und Mikrofone werden auf die Demonstrantinnen und Demonstranten gerichtet.

Die Diskussion ist so oder so nicht zu Ende

Sabine Keller vom Bürgerforum zeigt sich entsprechend auch nach der Demonstration sehr zufrieden. «Ich bin fast gerührt», sagt sie. Nun hoffe sie, dass sich einige Kantonsräte doch noch umentscheiden. Und selbst wann das an diesem Tag noch nicht der Fall sein sollte, werde das Bürgerforum weiterkämpfen. Bis zur nächsten Session, wo die Schlussabstimmungen stattfinden werden. Aber auch mit der Unterstützung der Grundversorgungsinitiative.

Diese dürfte demnächst definitiv lanciert werden. Am Dienstagabend hatten schon über 700 Leute zugesichert, mindestens zehn Unterschriften zu sammeln. Wenn 1000 Leute das getan haben, will das Komitee die Initiative lancieren. Vertreter dieser sind am Mittwochmorgen ebenfalls in St.Gallen. Sie entrollen ein Transparent für die Initiative, die den Standort Wattwil im Gesetz festschreiben will. Auf Kosten von Wil, wo nur noch ein Gesundheits- und Notfallzentrum (GNZ) bestehen bleiben soll. Christian Widmer sagt dazu: «Parlament und Regierung müssen wissen, dass die Diskussion nicht beendet ist.»

Falschen Fokus bemängelt

Unter den Demonstrantinnen und Demonstranten finden sich auch Vertreter der Gemeinde Wattwil. Donja Gehrig (FDP), noch bis Ende Jahr Gemeindepräsidentin, sagt: «Wir können nur wiederholen, was die Gemeinde immer wieder geäussert hat. Man setzt sich hier über Volksentscheide weg und ignoriert sämtliche unserer Vorschläge.» Thomas Merz (SP), ebenfalls Gemeinderat in Wattwil, ergänzt, dass mit dieser Vorlage nichts für die Gesundheitsversorgung getan werde. «Es geht vor allem ums Geld.»

Einen Fokus auf die Finanzen legt auch Hansueli Hofer, Präsident der SVP Wattwil: «Es wird Volksvermögen vernichtet.» Weitere Demonstranten schalten sich ein: «Es ist schade um die Steuergelder», sagt einer. «Man hat kein Gewissen mehr», ein anderer.

Zur Debatte im Kantonsrat können die Demonstrantinnen und Demonstranten nicht bleiben. In Coronazeiten gibt es keine Zuschauerränge.