Parlament Die jungen Toggenburger übernehmen – Neo-Kantonsrat Christian Vogel sagt: «Überall zerstört der Kanton Landwirtschaftsland» Seit dieser Woche politisieren im St.Galler Kantonsrat drei Toggenburger, die noch nicht 30-jährig sind. Zum Bisherigen Ruben Schuler gesellen sich Christian Vogel und Joël Müller – wobei Letzterer seinen Amtsantritt krankheitshalber verpasste.

Der frisch vereidigte Kantonsrat Christian Vogel. Bild: Benjamin Manser

Man sieht es Christian Vogel an. «Ich freue mich riesig», sagt er. Am Montag nahm der Dietfurter erstmals als Kantonsrat an der Sitzung des Parlaments teil. «Ich bin in einer Bergbauernfamilie in der Bergzone 2 aufgewachsen. Ich bin stolz drauf, dass ich es vom Hasenbach in den Kantonsrat geschafft habe und das Toggenburg vertreten kann.»

In der SVP-Fraktion fühlt sich Christian Vogel gut aufgenommen. Als Kantonsrat will er sich auf die Themen Zuwanderung und Einbürgerung sowie auf die Landwirtschaftspolitik und die Verkehrspolitik verlegen. «St.Gallen ist bei Einbürgerungen viel zu locker und nützt den Spielraum, den der Bund bietet, nicht aus.» Das ärgert den «extremen Fan des Föderalismus», als der sich Christian Vogel outet.

Vehement gegen den «Bachöffnungswahnsinn»

Weiter brauche die Landwirtschaft weniger Vorschriften und einen besseren Schutz des Kulturlandes, sagt er. «Überall zerstört der Kanton Landwirtschaftsland. Beim Bachöffnungswahnsinn, an der Thur in Wattwil und mit dem Projekt Rhesi. Da kann man nicht fest genug dagegen sein».

In der Verkehrspolitik will der Dietfurter Tempo 30 auf Kantonsstrassen – auch in Lichtensteig, wie er bestätigt – bekämpfen. Ein Dorn im Auge sind ihm Bushaltestellen auf den Strassen.

Ein wichtiges Anliegen sind ihm tiefere Steuern und Gebühren. Hier verweist Christian Vogel auf das gebührenfinanzierte Energieförderungsprogramm in Bütschwil-Ganterschwil, das nach einem Referendum der SVP vors Volk kam und durchfiel.

Plädoyer für eine hohe Stimmbeteiligung

Gegenwärtig ist Vogel mit Abstand der Jüngste in seiner Fraktion und der Zweitjüngste im Kantonsparlament – einzig der ebenfalls neu nachgerückte Joël Müller aus Wattwil ist noch jünger. Der Drittjüngste ist Ruben Schuler (Mosnang). «Wir jungen Toggenburger haben ein gutes Verhältnis untereinander», sagt Vogel.

Mit Beiträgen in den Sozialen Medien will er Menschen aus seiner Altersgruppe die Politik näher bringen. Er sagt: «Alle Kompetenzen, welche die Bundesverfassung nicht dem Bund vorbehält, liegen bei den Kantonen. Wir entscheiden im Kantonsrat über Milliarden. Man soll deshalb wählen gehen.»

Der andere Neue aus dem Toggenburg, Joël Müller (SP, Wattwil), fehlte am Montag. Krankheitshalber verpasste er seinen ersten Sessionstag. Er hat das Amtsgelübde aber schriftlich geleistet und kann deshalb im Parlament demnächst ohne weitere Formalität mitarbeiten.