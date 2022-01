PANDEMIE Einst der ungeliebte Spitzenreiter: Plötzlich gibt es im Toggenburg am wenigsten neue Corona-Ansteckungen Diese Wende überrascht: Obwohl die Impfquote im Toggenburg weiterhin tief ist, hat der Wahlkreis aktuell am wenigsten neue Coronafälle im Kanton. Die Freude könnte aber verfrüht sein.

Während mehrerer Wochen war das Toggenburg Corona-Hotspot im Kanton St.Gallen. In keinem anderen Wahlkreis gab es mehr Covid-19-Ansteckungen als im Thur- und Neckertal. Doch das ist Tempi passati, wenn man die aktuellen Zahlen des Kantons St.Gallen betrachtet.

Denn plötzlich zeigt die Covid-19-Landkarte des Kantons ein ganz anderes Bild. Das Toggenburg hat aktuell am wenigsten neue Fälle. Und das sogar deutlich – wenn auch auf einem hohen Niveau. Noch 231 Personen haben in der vergangenen Woche einen positiven Befund erhalten. Beim gut vergleichbaren Wert «Laborbestätigte Fälle pro 100'000 Einwohner» liegt das Toggenburg mit einem Wert von 941 neuerdings am Ende der Tabelle, was ein gutes Zeichen ist.

Im benachbarten Wahlkreis See-Gaster liegt der Wert mit 1941 mehr als doppelt so hoch. Der Wahlkreis Wil meldet am Dienstag diesbezüglich einen Wert von 1346. Das Toggenburg liegt aktuell auch unter dem kantonalen Durchschnitt von knapp 1400 Fällen – und selbst unter dem landesweiten Mittelwert von 1070 Fällen.

Weiterhin die tiefeste Impfquote

Doch für einen Jubelschrei ist es zu früh. Denn die Zahlen dürften mit Vorsicht zu geniessen sein. Auf die Gründe für diese markante Verschiebung angesprochen, heisst es beim Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen: «Der Beobachtungszeitraum ist zu kurz für eine fundierte Aussage zur Entwicklung im Toggenburg. Eine Einschätzung ist zusätzlich schwierig aufgrund der vergangenen Feiertage und der damit verbundenen tieferen Testzahlen.»

Nicht viel getan hat sich betreffend Impffortschritt. Da hinkt das Toggenburg weiterhin hinterher. Gemäss aktuellsten Zahlen – sie wurden am 29. Dezember erhoben und am 3. Januar publiziert – haben sich bisher 54,3 Prozent aller Toggenburgerinnen und Toggenburger mindestens einmal impfen lassen. Zum Vergleich: Alle anderen Wahlkreise weisen Werte von knapp 58 Prozent und mehr auf. Im Wahlkreis St.Gallen liegt der Wert bei 68,2 Prozent, was ziemlich genau dem Schweizer Durchschnitt entspricht.